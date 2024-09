Nella città tedesca di Wiesbaden, vicino a Francoforte, Mapei (in foto l’ad Veronica Squinzi) ha inaugurato il nuovo headquarter di Sopro Bauchemie, consociata del gruppo dal 2002 e leader nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia in Germania, attualmente presente anche in Polonia, Austria, Ungheria, Paesi Bassi e Svizzera.