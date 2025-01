Venticinque mercati esteri entro il 2025 (in linea con i piani), rientro della produzione delle creme spalmabili in Italia e stime di fatturato (aggregato) 2024 a 70 milioni di euro. Così Attilio Capuano (in foto), ad Pernigotti, sulla storica azienda dolciaria di Novi Ligure, rilevata poco più di due anni fa da Jp Morgan.