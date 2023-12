Credito più difficile. Finanziamenti a picco

Si inasprisce la stretta al credito a imprese e famiglie. E in parallelo cala la domanda di finanziamenti e mutui. È quanto emerge dal ‘Regional bank lending survey’ della Banca d’Italia, secondo cui "i criteri di offerta sui prestiti alle imprese si sono irrigiditi in tutte le ripartizioni, in misura più marcata nel Nord Est e nel Mezzogiorno". Pesa l’effetto combinato del rialzo dei tassi e del rallentamento economico. Di pari passo "si è intensificata la riduzione della domanda di credito delle imprese". Anche per le famiglie gli standard sul credito "si sono irrigiditi", mentre per i mutui "sono peggiorate le condizioni applicate", con il risultato che la domanda di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni "si è ulteriormente indebolita".