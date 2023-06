Cresce il credito al dettaglio. Ma tra gli italiani resta l’incertezza

Roma, 25 giugno 2023 – I fattori di incertezza, da quasi diciotto mesi, sono sempre quelli. Con l'incertezza legata all'impennata dei tassi post-Covid, alla spirale inflattiva e al conflitto in corso alle porte dell'Europa che mantiene tiepide le dinamiche del credito, sia lato domanda sia lato offerta. Questo, almeno, è ciò che emerge dalla lettura di un 54esimo Osservatorio sul Credito al Dettaglio che, realizzato da Assofin, Crif e Prometeia, ha rilevato sia grande cautela sul primo fronte sia un ulteriore restringimento dei cordoni della borsa sul secondo. Testimoniato soprattutto, secondo gli analisti bolognesi, dalla “contrazione degli importi medi erogati per le tipologie di finanziamento a maggior valore (mutui per acquisto abitazione, prestiti personali e cessione del quinto dello stipendio)”.

Questo il quadro generale, anche se, sul fronte del credito al consumo, va detto che le erogazioni 2022 sono cresciute rispetto all’anno precedente (+10%), superando anche i volumi pre-pandemia. La dinamica di crescita, però, è andata anche incontro a un progressivo rallentamento durante il corso dell'anno (giungendo al dato congiunturale di +6.1% nel primo trimestre 2023). In decisa ripresa, invece, sono stati i finanziamenti finalizzati per auto/moto (+18.9% nei primi 3 mesi del 2023), mentre quelli finalizzati all’acquisto di altri beni/servizi (arredo, elettronica ed elettrodomestici, beni per l’efficientamento energetico dell’abitazione, ciclomotori ed altri beni e servizi finanziabili) hanno proseguito la risalita (+12.9% nel 2022, +15.1% nel primo trimestre 2023). Trainati, secondo il documento, “in particolare dai finanziamenti a sostegno dell’acquisto di beni destinati all’efficientamento energetico delle abitazioni e di beni acquistati online”.

Trend positivo, poi, anche per la cessione del quinto dello stipendio/pensione (+5% nel 2022, +9.1% nel primo trimestre 2023), al traino “delle erogazioni ai pensionati e ai dipendenti privati”. Mentre in difficoltà sono andati i prestiti personali (-3.1% nel primo trimestre 2023), “in particolare nella forma del refinance e del consolidamento del debito”. Tutto questo in concomitanza, dopo la crescita nel 2022 (+6.1%), con una “contrazione degli utilizzi rateizzati delle carte opzione/rateali (-0.5% nel primo trimestre 2023)”.

E sullo sfondo di un arresto, questo sì abbastanza fragoroso, dei mutui immobiliari per l’acquisto di abitazioni. Che, “dopo due anni di decisa crescita, nel 2022 registrano un calo contenuto (-2.3%), accentuatosi però di molto nel primo trimestre 2023 (-34.7%)”. Un trend, questo, sul quale per l'Osservatorio hanno influito “il progressivo aumento dei tassi di riferimento e l’incertezza sul mercato immobiliare, che hanno inciso in modo negativo sulle decisioni d’acquisto e ristrutturazione degli immobili e del relativo finanziamento”. Con lo stesso aumento dei tassi, però, si è almeno “attenuata la contrazione (con un'inversione a doppia cifra, ndr) dei volumi di mutui di surroga, tornati nelle scelte delle famiglie al fine di ridurre gli oneri della rata dei mutui stipulati a tasso variabile”.

Famiglie, queste, che nel corso del 2022 hanno visto “crescere l’importanza degli intermediari del credito (agenti e broker, anche online) e dei canali digital diretti” e ridimensionarsi ancora, dietro a un processo ormai irreversibile, la quota distribuita dagli sportelli bancari. Mentre il rischio di credito relativo al totale dei prestiti alle famiglie, “pur rimanendo su livelli contenuti, di poco superiore all’1%, si collocava su un piano lievemente più alto rispetto al minimo degli ultimi cinque anni di osservazione, raggiunto nel mese di marzo 2022”. Grazie, da un lato, al comportamento virtuoso da parte delle famiglie nell'epoca di ripartenza e nuova recessione post-Covid e, dall'altro, “l’ampia diffusione delle forme a tasso fisso e gli interventi attuati dal Governo a supporto del reddito delle famiglie in un contesto di inflazione elevata (+11,6% a dicembre 2022 e +7,6% a giugno 2023)”.

Per il prossimo futuro, invece, le previsioni di Assofin, CRIF e Prometeia individuano una probabile “difficoltà a mantenere il ritmo di espansione dell’economia sui livelli attuali in un contesto di inflazione ancora elevata, seppur in diminuzione soprattutto nella componente energetica, politica monetaria restrittiva e tensioni sul commercio internazionale”. Con tanto di una “incertezza legata alle difficoltà di attuazione del Pnrr che continuerà a giocare un ruolo importante nelle attese di crescita”. Peraltro al netto di “un impatto dell’alluvione in Emilia-Romagna su agricoltura e filiera alimentare al momento difficile da quantificare”. Rimarcato tutto questo, dunque, pesando ancora di più “le criticità legate alla perdita, anche nel 2023, di potere d’acquisto delle famiglie e a tassi d’interesse più elevati peseranno sulle decisioni di investimento”. Anche se “i prestiti per acquisto di abitazioni saranno ancora supportati da alcuni incentivi governativi, con erogazioni che si riporteranno in crescita dal 2024. Mentre “i flussi di credito al consumo cresceranno a ritmi in media dimezzati rispetto a quelli del 2022, trainati soprattutto dal comparto del credito finalizzato e della cessione del quinto”. Con il risultato di un triennio 2023-2025 in cui “le consistenze complessive di credito continueranno a crescere ma a ritmi più bassi dell’ultimo biennio”. Ultimo appunto, quello legato a un’attenzione alla transizione energetica e alla digitalizzazione che “rimane rilevante per tutti gli operatori del settore creditizio”. Poiché, + la chiosa finale, “per proseguire il processo di transizione digitale già avviato negli ultimi anni, gli investimenti nella tecnologia rimarranno un elemento fondamentale per rispondere alle esigenze di aziende e consumatori, sempre più alla ricerca di innovazione, all’interno di un mercato reso più competitivo dalla presenza di operatori non tradizionali, in particolare sul credito al consumo”.