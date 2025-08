Crédit Agricole supera la soglia del 20 per cento in Banco Bpm

Crédit Agricole si consolida, come aveva anticipato, quale primo azionista di Banco Bpm e con un derivato porta la sua quota al 20,1%. A fotografare il rafforzamento è una comunicazione alla Consob dove il gruppo francese segnala che dal 30 luglio, oltre alla sua quota del 19,8% con diritti di voto, ha in mano un contratto swap sullo 0,3% del capitale. Per esercitarlo la Banque Verte attende solo l’ok della Bce, cui si è rivolta per superare la soglia del 20%.

Sebbene l’Agricole abbia ribadito la posizione di "azionista di lungo termine e partner industriale", il via libera della Bce apre le porte alla possibilità di salire poi fino al 29,9%. La banca transalpina ha peraltro confermato che "non intende acquisire o esercitare il controllo sulla banca".

Nel frattempo, a quattro mesi dall’Opa promossa da Banco Bpm, procede "molto bene" il processo di integrazione con Anima. A dirlo è stato l’ad Alessandro Melzi d’Eril. Anima è anche pronta a supportare eventuali mosse del Banco nel risiko, ora che l’istituto è tornato libero dalla passivity rule. C’è poi da capire cosa farà il Banco, che controlla quasi il 90% della società ma non ha raggiunto la soglia per il suo delisting. Su questo e altri temi potrebbe parlare oggi l’ad Giuseppe Castagna nel presentare la semestrale. Dopo Bpm, domani sarà la volta dei conti di Mps e Generali.