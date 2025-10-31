Crédit Agricole si conferma in Italia. Da inizio anno 155 mila nuovi clienti

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato al 30 settembre 2025 un risultato netto aggregato di 1.188 milioni di euro. Guidate da Hugues Brasseur, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, le diverse linee di business hanno fatto registrare un totale dei finanziamenti all’economia pari a circa 101 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 344 miliardi di euro.

Numeri ancora una volta importanti per un Gruppo che nel nostro Paese, suo secondo mercato domestico, è presente con circa 16.100 collaboratori e 6 milioni di clienti. Il Gruppo è composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria). Crédit Agricole Italia (Gruppo Bancario)

Anche Crédit Agricole Italia ha presentato i risultati al 30 settembre 2025, confermando la capacità costante di produrre risultati positivi nel tempo. L’utile netto civilistico consolidato si è attestato a 693 milioni di euro (+5,2% a/a). La banca ha confermato il deciso sostegno al fabbisogno finanziario di famiglie e imprese. La produzione di nuovi mutui residenziali raggiunge i 3 miliardi (+21% nel confronto tra terzo e secondo trimestre). In aumento le richieste di mutuo (+17% a/a), con quota di mercato della domanda che sale al 6,2%. La quota delle erogazioni mutui finalizzate all’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B sale al 27%, a riprova dell’attenzione dedicata alla transizione ESG delle famiglie. I finanziamenti verso clientela sono stabili rispetto a dicembre 2024, ma in progressione se confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente (+2% a/a). L’evoluzione annuale è guidata dai comparti Banca d’Impresa (+4% a/a) e Agri-Agro (+2% a/a).

Proseguono su una traiettoria positiva i nuovi finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese (+15% a/a), spinti dalla performance del settore Agribusiness (+22% a/a). Le nuove erogazioni a medio lungo termine per le imprese del territorio sono pari a 3,2 miliardi di euro, mentre lo stock complessivo di impieghi è di oltre 19,4 miliardi. Superano il miliardo di euro le erogazioni che accompagnano le aziende nei loro percorsi di sostenibilità.

Il risparmio gestito supera i 56 miliardi di masse complessive, registrando un +5,6% nel confronto annuale (+4,2% vs dic-24), grazie alla brillante performance dell’attività di collocamento sulle principali asset class. Sono 10,9 i miliardi di euro di collocamenti Wealth Management (+11% a/a), ed è significativo lo sviluppo del comparto assicurativo ramo danni (+9% a/a).

Il dinamismo commerciale è testimoniato dall’acquisizione di 155 mila nuovi clienti (+10% a/a) con il contributo rilevante del canale digitale (40% del totale). La soddisfazione della clientela conferma la banca al primo posto tra le banche universali in Italia per Indice di Raccomandazione Cliente – IRC. Grande importanza hanno rivestito le iniziative messe in campo per i colleghi e le nuove generazioni. Il “Progetto Persone”, pilastro HR del Piano Strategico di Crédit Agricole, attraverso le oltre 300mila ore di formazione, inoltre lo scorso settembre si è svolta la XII edizione del Tempo delle Donne.

La banca ha rinnovato il suo impegno in collaborazione con Feduf per favorire l’inclusione dei più giovani attraverso la diffusione delle competenze finanziarie ed è proseguita l’attività di valorizzazione del patrimonio artistico con il restauro e il prestito delle opere delle Collezioni d’Arte. Nel sociale si registrano le recenti iniziative di payroll giving a favore di associazioni e strutture pediatriche. Proseguono inoltre le attività di CrowdForLife, il portale di crowdfunding del Gruppo.

Il Gruppo Crédit Agricole nel suo complesso ha ottenuto nei primi 9 mesi del 2025 un utile netto di pertinenza del gruppo di 7,120 miliardi, con ricavi pari a 29,586 miliardi di euro.

