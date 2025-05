Crédit Agricole Italia, l’innovazione è di casa

Innovazione, crescita, sviluppo socio-economico dei territori. Sono i cardini della missione di Crédit Agricole Italia che si sprigiona attraverso l’apertura dei ’Le Village by CA’, il network internazionale – nato a Parigi nel 2014 – che in Italia conta ad oggi cinque sedi nelle città di Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania, in grado di accelerare oltre 190 startup e affiancare oltre 80 aziende partner nel loro percorso d’innovazione.

Le aziende partner di questo vero e proprio ecosistema tecnologico sono state ieri al centro dell’Open Innovation Vision Summit, l’evento organizzato in

collaborazione con ’Le Village by CA Italia’ e ospitato nell’Headquarter della Banca al Green Life di Parma. Un appuntamento che ha riunito oltre 60 aziende del network ’ecosistema provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di stimolare nuove connessioni e collaborazioni con le startup innovative capaci di accelerare l’innovazione nel tessuto imprenditoriale del Paese.

In collaborazione con la rete nazionale di Le Village by CA Italia, gli hub di innovazione del Gruppo, il summit ha rappresentato un momento strategico per riflettere sui bisogni di innovazione delle imprese, confrontarsi su scenari futuri e scoprire soluzioni alternative pronte all’uso grazie al mondo delle startup. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma VLAB PoC Edition 2025: un percorso esclusivo riservato ai partner di ’Le Village by CA’, finalizzato alla co-creazione e alla sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l’attivazione di Proof of Concept (PoC) con le startup più virtuose dell’ecosistema. Del resto, i Village consentono al Gruppo di costruire una rete di relazioni con il mondo dell’innovazione nazionale e internazionale, fatto di incubatori, acceleratori, università, startup e venture capital, garantendosi un punto di osservazione privilegiato sulle tecnologie, per dare vita a nuove forme di collaborazione con le stesse startup.

Nei primi mesi del 2025, i programmi di attività nazionali per le aziende partner e per le startup accelerate hanno evidenziato numeri importanti. Il VLAB PoC Edition 2025 ha coinvolto oltre 80 aziende nei primi webinar dedicati. Fa parte del progetto anche la call4startup nazionale conclusasi lo scorso 11 aprile con una raccolta di oltre 220 candidature tra startup e PMI. ’Le Village Startup Academy’, programma di formazione avviato nel mese di marzo dedicato alle startup e a chi ha voglia di fare impresa, è invece pensato per supportare l’ecosistema dell’innovazione attraverso un percorso mirato di crescita e sviluppo che coinvolge oltre 80 realtà in sessioni formative.

Il network Le Village conferma, inoltre, il ruolo da volano per lo sviluppo delle startup parte dell’ecosistema: nel mese di febbraio, Krill Design, startup innovativa leader nella trasformazione dei sottoprodotti organici in biomateriali sostenibili ospitata a Le Village Parma, ha ottenuto un investimento di 6 milioni di euro, interamente sottoscritto da Algebris Investments, Primo Climate e Crédit Agricole.