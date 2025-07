Credem, addio al direttore generale. Angelo Campani

Angelo Campani, direttore generale di Credem, è morto ieri mattina per un improvviso malore. Aveva 62 anni ed era alla guida della Banca emiliana dal 2023, dopo una carriera di oltre 44 anni tutta interna al gruppo. Il manager si è sentito male intorno alle 10, mentre si trovava nel suo ufficio nella sede dell’istituto in via Emilia San Pietro, a Reggio Emilia, ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova. Dove però i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

"I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia", scrive in una nota del gruppo bancario reggiano. Mentre viene "assicurata la continuità operativa dalle deleghe in essere" e dal presidio che "tutti i componenti della direzione generale esercitano sulle diverse aree aziendali", il consiglio di amministrazione è stato convocato per il prossimo 9 luglio "al fine di assumere le conseguenti decisioni".

Campani, una lunga carriera all’interno di Credem iniziata nel 1981 lavorando nella rete commerciale, era diventato direttore generale a gennaio del 2023 succedendo a Nazzareno Gregori, altra figura storica dell’istituto. È stato per sei anni condirettore generale e prima ancora vice direttore generale, sempre per sei anni.