Chi sono i creator italiani del 2025? (spoiler: uno su tre guadagna meno di 1.000 euro al mese)

L’Italia ha la più alta percentuale di creator a tempo pieno in Europa, il 35%, rivelando così un profondo impegno professionale nel settore. Gli italiani sono anche i più propensi di tutti a scegliere i brand con cui collaborare sulla base dei valori condivisi, ben il 62%, mentre sono i meno propensi a dare priorità al compenso, ritenuto il criterio di scelta principale dal 36%.

Sette su dieci, inoltre, affermano che la trasparenza nei confronti del proprio pubblico è il pilastro di comunicazione più rilevante per creare un solido rapporto di fiducia, mentre il 52% opta per l’attenzione alla sostenibilità. Sul piano dei compensi, il 74% dichiara di guadagnare meno di 5.000 euro al mese grazie alla propria attività, mentre il 9% incassa tra 5.000 e 10.000 euro, soglia superata dal 4% degli influencer. La fetta più ampia è rappresentata dal 35% che guadagna meno di 1.000 euro mensili.

Il gender pay gap colpisce anche questo settore: le donne hanno infatti la doppia probabilità di guadagnare meno di 500 euro al mese rispetto ai colleghi uomini. Anche la sofferenza rispetto al sistema legislativo è un tratto distintivo dei creator italiani, con più della metà che sottolinea quanto le normative siano troppo complesse o limitino la libertà creativa e un 12% che dichiara di non essere a conoscenza delle leggi in materia. A ritenerle utili solo il 22%, il dato più basso nel continente. Per il 47% il futuro del settore è in mano ai micro influencer, sui quali sono previsti ampi investimenti nel prossimo futuro dato che garantiscono maggiore conversione. E’ la fotografia dei content creator in Italia restituita dallo studio “Creator Economy 2025” di Kolsquare, che ha analizzato tematiche quali il reddito, le attività multipiattaforma, i rapporti con i brand, la proprietà intellettuale e l’impatto dell’intelligenza artificiale intervistando circa mille creator con almeno 5.000 follower e provenienti da 14 settori nei principali mercati europei.

Influencer, brand e community

Sul piano dei valori, l’indagine registra che i creator scelgono i partner in base ai valori condivisi in modo tale che poi possano trasmettere messaggi coerenti e vedere le proprie community rispondere positivamente anche ai contenuti sponsorizzati. La trasparenza sulle collaborazioni è infatti in cima alla lista dei criteri in tutti i Paesi europei, segnalata dal 68% degli intervistati, a testimonianza del fatto che la divulgazione viene percepita come un valore. Quasi la metà dichiara di promuovere attivamente attraverso i contenuti la sostenibilità (49%), seguita dalle tematiche di diversità, equità e inclusione (47%), mentre la consapevolezza circa la salute mentale è un tema che sta progressivamente guadagnando terreno, in particolare nel Regno Unito. Valori condivisi e allineamento etico risultano quindi essenziali per la maggioranza dei creatori europei, con il compenso a chiudere il podio (44%). Secondo il 57% delle persone coinvolte nello studio, le community seguono i propri beniamini perché traggono ispirazione dai contenuti e dallo stile di vita mostrato, fenomeno molto presente in Spagna, poi per puro intrattenimento, con la Germania alla guida, e infine per i contenuti informativi o divulgativi, soprattutto in Italia.

La presenza degli hater nella vita dei creator

In un ambiente digitale notoriamente tossico, è incoraggiante scoprire che una solida maggioranza di creator, il 63%, non ha subito forme di attacco o di molestia online. Per contro, circa un terzo degli intervistati ha raccontato di esserne stato ripetutamente vittima, con il trolling e gli insulti personali indicati come forme di abuso più comuni da ben sette su dieci. Tra coloro che ricevono insulti online, sono le donne a doversi difendere più spesso, bersagliate da commenti basati su sesso e genere (48%) o da attacchi di body shaming (52%). I creatori del Regno Unito hanno più probabilità di essere bersaglio di abusi razziali online (30% dei casi, +12% rispetto alla media europea).

Professione creator: dove e come si guadagna

Quello della creazione di contenuti è considerato un lavoro a tempo pieno solo dal 28%. Tra coloro che svolgono altre professioni, quasi la metà (43%) si occupa comunque di social media o creazione di contenuti per terzi, operando nel marketing e nella comunicazione. La maggior parte non è rappresentata da un agente: 7 su 10 affermano che i brand o le agenzie li contattano direttamente e gestiscono le collaborazioni in autonomia, dalla negoziazione alla pianificazione dei contenuti e all’editing. I più autonomi in Francia (77%), mentre il fanalino di coda è l’Italia (56%), dove l’intermediazione risulta ampiamente diffusa. Il 53% dei creator guadagna soprattutto grazie a Instagram, superando di gran lunga chi ricava grazie a TikTok (14%) e YouTube (13%). Compare anche un inaspettato quarto posto per Linkedin, indicato come principale fonte di reddito al 9% degli intervistati. Il 67% incassa attraverso collaborazioni a pagamento e contenuti sponsorizzati, soprattutto in Italia, che invece è fanalino di coda quanto a vendita diretta dei prodotti. Più della metà lavora come affiliato o su commissione, il trend in assoluto più in crescita in Europa, e circa un terzo guadagna dai programmi di monetizzazione delle stesse piattaforme, specialmente in Germania. In Francia vige invece la cultura del baratto: il 69% dichiara di aver accettato regali a fronte di collaborazioni non retribuite.

Il gender pay gap

Nonostante si tratti di un settore prettamente dominato dalle donne, esiste un gender pay gap strutturale: il 38% percepisce meno di 500 euro grazie alla creazione di contenuti, contro il 23% degli uomini. Divario confermato anche nelle fasce più alte, dove il 32% degli uomini guadagna più di 3.000 euro al mese a fronte del 20% delle donne. In Europa le donne gestiscono la propria attività in modo completamente autonomo nel 73% dei casi e sono meno propense a lavorare a tempo pieno. Per quanto riguarda le fasce di reddito superiori, i creatori uomini sono più numerosi, ad evidenziare uno squilibrio strutturale e una precarietà finanziaria che va al di là di preferenze o nicchie di appartenenza.