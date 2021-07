Milano, 19 luglio 2021 - Il Covid spaventa la Borse. I timori che la diffusione della variante Delta possa pesare negativamente sulle riaperture e sulla ripresa hanno mandato a picco i mercati europei, che bruciano 240 miliardi di capitalizzazione in una sola seduta. Milano è maglia nera: l'indice principale Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 3,33% scendendo a 23.965,92 punti, livelli che non vedeva da marzo. In fumo a Piazza Affari 24,4 miliardi.

Non va meglio a Francoforte (-2,7%), Parigi (-2,5%), Madrid (-2,4%) e Londra (-2,3%). A pesare anche il rischio di una fuga in avanti dell'inflazione e le incertezze sulla politica monetaria, in attesa del meeting della Bce di giovedì. Oltreoceano, Wall Street viaggia in profondo rosso sulla scia dell'impennata dei casi di Covid-19 negli Stati Uniti. A picco anche il prezzo del petrolio dopo le nuove decisioni dell'Opec+.

