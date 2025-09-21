Cottarelli e il debito pubblico: “Buoni risultati, ma resti la prudenza”

Roma, 21 settembre 2025 – L’economista Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review: “Risparmieremo alcuni miliardi di interessi. Usarli per l’Irpef? Non si può, l’Ue non lo permette”.

Professor Carlo Cottarelli, davvero non siamo più i ‘cattivi’ dell’Europa ora che Fitch ci ha promosso?

“La situazione sta migliorando, sia in termini di spread che di rating. È una buona notizia. Anzi, credo che ci sia un certo ritardo da parte delle agenzie di rating nel registrare ciò che accade realmente nei conti pubblici, un ritardo che abbiamo documentato anche in un recente studio dell’Osservatorio dei Conti Pubblici”.

Carlo Cottarelli, 71 anni, economista ed ex senatore

Quindi, il rating potrebbe essere sottostimato?

“Secondo me, in parte lo è. Ma non dobbiamo mai dimenticare che il nostro debito pubblico rimane molto alto e ci sono forti pressioni sulla spesa a lungo termine, legate soprattutto a fattori demografici. Dobbiamo quindi continuare a seguire la linea di prudenza indicata dal ministro dell’Economia, Giorgetti”.

I nostri conti sono migliori rispetto a quelli della Francia?

“La Francia ha un debito più basso di 20 punti, ma continua a crescere. E come ho già sottolineato, non è tanto lo stock del debito a importare, quanto la sua tendenza, cioè se cresce o se diminuisce. Purtroppo, nel caso della Francia, il trend è in salita. Da noi, invece, la tendenza è diversa, anche se va tenuto conto dell’effetto del superbonus, che smaltiremo nei prossimi anni”.

Il Ministero punta ad uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo un anno prima del previsto. Quali saranno le conseguenze sui conti pubblici?

“Se riuscissimo ad uscire prima dal patto di stabilità – e c’è la possibilità – sarebbe un segnale forte per i mercati e migliorerebbe la nostra posizione rispetto alla Francia, sia in termini di spread che di rating. Tuttavia, non dobbiamo aspettarci altri vantaggi, se non una ulteriore discesa dei tassi d’interesse”.

Quali potrebbero essere gli effetti sulla prossima manovra?

“La riduzione dei tassi, grazie anche al calo dello spread negli ultimi mesi, ci farà risparmiare alcuni miliardi sugli interessi che paghiamo sul debito. Tuttavia, questo spazio è solo teorico: le regole europee ci impongono di utilizzare queste risorse per ridurre il debito a un ritmo più rapido”.

Quindi, queste risorse non possono essere usate per tagliare le tasse?

“Per ridurre le imposte è necessario trovare compensazioni strutturali nella spesa o incrementare le entrate. C’è una sola eccezione, legata alle spese militari. L’Italia potrebbe chiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia per escludere queste voci dai calcoli relativi ai criteri del patto di stabilità. Questo comporterebbe un rallentamento nel percorso di riduzione del debito”.

Confindustria teme che questo miglioramento dei conti pubblici spinga i partiti a fare il solito assalto alla diligenza. Cosa ne pensa?

“Un assalto alla diligenza deve essere sempre evitato, perché non dobbiamo sperperare denaro pubblico. Fortunatamente, gli ultimi ‘assalti’ sono costati poche centinaia di milioni rispetto a un bilancio pubblico di oltre 1100 miliardi di euro. Se parliamo invece di una riduzione dell’Irpef, questa rientra in quella direzione di riduzione del cuneo fiscale che gli imprenditori stessi chiedono. È vero che si favoriscono solo i lavoratori, ma con stipendi netti più alti si riducono anche le tensioni sui rinnovi contrattuali e si stimola la domanda interna, con più soldi in tasca per i consumi”.

Che cosa possiamo aspettarci dalla prossima manovra economica? Ci sono davvero margini per un taglio delle tasse a favore di lavoratori e famiglie?

“Purtroppo i margini sono limitati. Per misure con un forte impatto sull’economia, come un taglio significativo delle tasse, bisognerebbe intervenire con riforme strutturali della spesa, cosa che richiede tempi più lunghi. Credo che il governo cercherà comunque di trovare qualche miliardo all’interno del bilancio da destinare alla riduzione dell’Irpef. Ci sono però altri interventi necessari, che potrebbero avere un effetto significativo sull’economia, che continua a crescere a ritmi molto contenuti. Basti pensare alla semplificazione e alla lotta contro la burocrazia. Il ministro Zangrillo sta lavorando molto su questo fronte, ma c’è ancora molto da fare”.