Da Rimini a Taormina, quanto costa l’ombrellone

Roma, 10 giugno 2025 – Quanto costa affittare un ombrellone e due lettini a Rimini in agosto? E ad Alassio? Oppure a Taormina e Gallipoli? A fare una ricognizione (anonima) nelle principali località balneari italiane ci ha pensato Altroconsumo che, oltre agli aumenti, ha verificato quali sono le località dove andare in spiaggia costa di più e quelle dove si spende di meno.

Altroconsumo ha visitato (in maniera anonima) 213 lidi in 10 località appuntandosi i prezzi di un ombrellone e due lettini (o sdraio) nella settimana che va dal 3 al 9 agosto. Le località belneari prese in considerazione sono state: Alassio, Lignano, Viareggio, Rimini, Senigallia, Anzio, Palinuro, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos.

"Il campione – spiegano da Altroconsumo – costituisce almeno il 20% degli stabilimenti presenti nella località con un minimo di 10. La scelta degli stabilimenti da contattare è stata fatta tenendo conto della distribuzione territoriale in zone e cercando di mantenere nel campione la stessa distribuzione della totalità degli stabilimenti. In questo modo abbiamo evitato di dare troppa o troppo poca importanza a zone più o meno costose”. Altroconsumo ha rilevato i prezzi dalla prima alla quarta fila e il costo medio 2025 per ogni località.

L’indagine ha rilevato i seguenti prezzi

Alassio 340 euro il prezzo medio (la prima fila arriva a 354 euro);

340 euro il prezzo medio (la prima fila arriva a 354 euro); Gallipoli 295 euro prezzo medio (316 euro la prima fila);

295 euro prezzo medio (316 euro la prima fila); Alghero 240 euro in media, (251 la prima fila);

240 euro in media, (251 la prima fila); Viareggio 217 euro prezzo medio;

217 euro prezzo medio; Taormina 204 il prezzo medio (219 la prima fila)

204 il prezzo medio (219 la prima fila) Palinuro 187 il costo medio (218 la prima fila)

187 il costo medio (218 la prima fila) Anzio 176 euro (182 la prima fila);

176 euro (182 la prima fila); Senigallia 158 euro il prezzo medio (169 la prima fila);

158 euro il prezzo medio (169 la prima fila); Lignano 154 euro prezzo medio (164 la prima fila);

154 euro prezzo medio (164 la prima fila); Rimini 150 euro (la prima fila qui costa 166 euro)

In linea generale, spiega invece una rilevazione del Codacons, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend in uno stabilimento standard, la spesa media rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2024, e si attesta tra i 32 e i 35 euro al giorno, con forti differenze sul territorio: a Sabaudia servono fino a 45 euro, che arrivano a 90 euro a Gallipoli e toccano i 120 euro in alcune località della Sardegna. Alcuni operatori hanno lasciato i listini invariati rispetto allo scorso anno, altri hanno apportato piccoli ritocchi fino a un massimo del +5%, mentre in molti hanno rivisto al rialzo i prezzi di consumazioni e servizi accessori (bevande, gelati, snack, noleggio pedalò, kayak, ecc.).

Ma non c’è solo l’indagine di Altroconsumo a far discutere. Per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi “vip” hanno raggiunto livelli stellari, al punto che per la tenda più esclusiva della Versilia si spendono ad agosto 1500 euro al giorno. A rilevarlo è il Codacons.

Al Twiga in Versilia, se si sceglie la “tenda imperiale” (che a onor del vero può accogliere fino a 10 persone, precisa il Codacons), dotata di 4 letti, 4 lettini, 4 sdraio, 3 sedie e 1 tavolo si arriva infatti a spendere 1500 euro al giorno. Se si opta per una tenda normale, la spesa si ferma a 600 euro: inclusi nel prezzo 2 letti, 2 lettini, 2 sdraio e un tavolo.

All'Augustus Hotel di Forte dei Marmi la spesa per una postazione davanti al mare ad agosto è di 560 euro al giorno, e da diritto a 2 lettini singoli, uno matrimoniale, 2 sdraio, teli e cassaforte.

Al Nikki Beach Costa Smeralda la formula “Letto da spiaggia + divano” (lettini da spiaggia matrimoniali con un divano a due posti e un ombrellone) costa 550 euro al giorno, e include un credito di 230 euro utilizzabile sul menu (ma con servizio di bottiglia ridotto); 450 euro la cabana sulla spiaggia, 400 euro due lettini e ombrellone, tutti con credito da 230 euro incluso.

Per una giornata al mare nella spiaggia del prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la spesa per una capanna in prima fila è di 515 euro (con 2 sdraio, lettino con materasso, tavolo con posti a sedere e altri benefit), mentre scendono i listini del Cinque Vele Beach Club di Pescoluse (Le): chi prenota oggi per agosto presso la zona "exclusive” spende 470 euro optando per la formula con possibilità di rimborso se si annulla la prenotazione entro 30 giorni dall'arrivo.