Matrimonio quanto mi costi? Fino a 100mila euro per sposarsi. Esplode il wedding tourism in Italia

Roma, 17 luglio 2025 – Il sogno di molti, un incubo per il portafoglio: il costo di un matrimonio in Italia continua a essere un tema caldo per le coppie che si apprestano al grande passo. Ma in questo scenario, un fenomeno emergente sta dando respiro al settore: il wedding tourism, un mercato che vede l'Italia come protagonista indiscussa, forte di dati che ne confermano la leadership.

Matrimonio rinascimentale: promesse tra mura e forti medicei (Foto Nena & Tomy Fotografi)

Il costo dell'amore: tra tradizione e tendenze economiche

Sposarsi in Italia, si sa, non è economico. Il costo medio di un matrimonio si aggira, secondo le stime più recenti per il 2024, tra i 20.000 e i 25.000 euro, anche se Federconsumatori indica un costo totale che può arrivare a 44.806,40 euro per un matrimonio con tutti i servizi inclusi e, per eventi più sfarzosi, superare i 100.000 euro. Le voci di spesa sono molteplici: il banchetto incide per il 35-36% del budget totale, con costi per invitato che oscillano tra 80 e 200 euro. Seguono l'abito da sposa (tra i 2.500 e gli 8.200 euro), l'abito da sposo (tra 940 e 2.650 euro), il servizio fotografico e video (dai 1.000 ai 5.000 euro), e l'intrattenimento musicale (dagli 800 ai 3.000 euro).

I dati Istat mostrano un calo nel numero di matrimoni celebrati in Italia: nei primi otto mesi del 2024 si è registrata una diminuzione del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, anno in cui si erano già avute 184.207 celebrazioni, in calo del 2,6% rispetto al 2022. I matrimoni religiosi, in particolare, segnano un calo consistente dell'8,2%. Nonostante la contrazione delle celebrazioni ‘tradizionali’, il settore del wedding nel suo complesso, considerando anche l'indotto, muove in Italia circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Le coppie tendono a privilegiare eventi più personalizzati e di qualità, anche se il ricorso al wedding planner rimane limitato al 12%. La quota di promessi sposi che decide di chiedere un prestito (intorno ai 10mila euro) in banca per sostenere i costi del matrimonio è pari al 10%. In Italia 7 coppie su 10 devono comunque chiedere un aiuto economico e lo fanno anzitutto rivolgendosi ai genitori, dunque solo il 20% si sposa in autonomia, cioè senza contrarre debiti e senza l'aiuto di parenti.

Wedding tourism: un miliardo di euro per il ‘sì’ italiano

L'Italia non è solo la patria della moda e del buon cibo, ma anche una delle destinazioni più ambite al mondo per i matrimoni. Il fenomeno del wedding tourism è in costante crescita, generando un indotto economico significativo. Nel 2024, il nostro Paese ha ospitato 15.100 matrimoni di coppie straniere, segnando un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. Il fatturato generato da questo segmento ha toccato quasi 1 miliardo di euro, con una spesa media per matrimonio di circa 61.500 euro, in crescita del 4,2% rispetto al 2023. Questa cifra include il pre e after wedding, evidenziando come la gran parte delle spese, il 36%, sia destinata al catering.

Le coppie straniere provengono principalmente dagli Stati Uniti, ma si registrano segnali significativi anche da Australia, Canada, India, Cina e Regno Unito. La macro-area del Centro Italia si conferma la più richiesta, attirando il 31,3% degli eventi, seguita dal Sud e Isole con il 29,3%, dal Nord Ovest con il 22,9% e dal Nord Est con il 16,5%. Tra le regioni più apprezzate spiccano Toscana, Costiera Amalfitana, Sicilia, Puglia, Lombardia e Piemonte.

Sebbene maggio, giugno e luglio rimangano i mesi di punta, la stagionalità del wedding tourism si sta allungando, con ottobre e novembre che rappresentano il 22,4% delle celebrazioni. In sintesi, se il matrimonio rimane un investimento significativo per le coppie italiane, con una media di spesa che continua a salire, il wedding tourism rappresenta un volano cruciale per l'economia nazionale, confermando l'Italia come palcoscenico ideale per celebrare il giorno più bello, generando quasi un miliardo di euro e coinvolgendo circa 960.000 persone nel 2024. Ovviamente i dati del 2025 saranno ‘gonfiati’ dal matrimonio di Jeff Bezos, il cui solo matrimonio ha avuto un costo complessivo non inferiore, secondo alcune stime, ai 20 milioni di dollari.