Costi dei biglietti aerei alle stelle Mister Prezzi convoca le compagnie

di Antonio Troise

Dai low-cost ai voli-stangata. I biglietti a prezzi stracciati, poche decine di euro per raggiungere mete agognate, sono ormai solo un lontano ricordo. Ma basta dare una sbirciata alle quotazioni di questi giorni per rendersi conto che viaggiare in aereo sta diventando quasi proibitivo. Così il governo ha deciso di accendere un faro: il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha spinto il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, a convocare per martedì un vertice con tutte le principali compagnie che effettuato collegamenti nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari. All’ordine del giorno, l’andamento anomalo delle quotazioni dei biglietti aerei nel periodo più ‘caldo’ della stagione estiva.

Mister prezzi, insomma, vuole vederci chiaro, analizzando le dinamiche dei listini e, nel caso, convocare una commissione di allerta per frenare i rincari. Un fatto è certo: dietro la rincorsa dei prezzi non c’è più neanche l’alibi del caro-energia o dell’aumento record dell’inflazione. Il carovita, infatti, da qualche mese a questa parte, ha invertito il trend. E le quotazioni dei carburanti hanno seguito lo stesso percorso. Il sospetto, insomma, è che dietro questi maxi-rincari si possano allungare due ombre: quella del cartello e quella della speculazioni nel periodo durante il quale gli italiani viaggiano di più.

Del resto i conti non tornano se, come risulta da un’indagine di Assoutenti, raggiungere la Spagna o la Grecia costa, più o meno quanto andare a New York. Per volare da Roma a Rodi, partendo il 12 agosto e tornando il 19 agosto, servono almeno 696 euro, 694 euro da Milano a Tenerife, contro i 743 euro del volo andata e ritorno Roma-New York. Ma c’è qualcosa che non torna anche sulle tratte nazionali. "In Parlamento, tramite un’indagine conoscitiva in cui stiamo ascoltanto compagnie e società aeroportuali, abbiamo già denunciato il caro voli, in special modo sulle tratte nazionali, tanto da far emergere che costa di più collegare Milano con Cagliari o Palermo piuttosto che Milano con New York", spiega Salvatore Deidda (FdI), presidente della commissione Trasporti della Camera.

Si è mosso anche il Codacons, che ha già ottenuto dall’Antitrust l’apertura di un’istruttoria sui costi eccessivi dei voli da e per la Sicilia. "Riteniamo che l’andamento al rialzo delle tariffe non sia giustificato – tuona il presidente Carlo Rienzi – e rappresenti un enorme danno per i cittadini soprattutto nel periodo delle partenze estive".