Cosmoprof 2023, quasi 3mila aziende per la fiera della bellezza (+11%)

Cosmoprof, la fiera della cosmesi

Bologna, 15 marzo 2023 - Arriveranno da 150 paesi per scoprire le novità della bellezza e della cura di sé, della manicure e dei profumi, delle macchine per l’estetica più evolute e dei ritrovati più innovativi per pelle del viso, del corpo, e per i capelli. Senza dimenticare i profumi. Sono i buyer e la stampa attesi alla 54esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna nel quartiere fieristico che si riempierà delle proposte di 2.984 aziende presenti alla fiera che si conferma leader internazionale di idee e di mercato. Con un +11% rispetto al 2022, col 35% di nuove aziende rispetto alla pre-pandemia, Cosmoprof torna alla ribalta di un settore che non smette di stupire per ricerca, sperimentazione e numeri in continua crescita, tutti fatti che riconoscono a Bologna il primato della città della bellezza. Ci saranno anche 29 collettive nazionali da domani 16 marzo al 20 marzo, quando Cosmoprof chiuderà.

Giampiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, dice che "Cosmoprof Worldwide Bologna per questo 2023 mette in campo una edizione di grande successo". "Ancora una volta questa è una vetrina irrinunciabile per gli espositori italiani e per gli operatori in arrivo dal mondo - prosegue -. L’eccellenza espositiva dell’offerta è molto alta come la capacità di adattamento delle aziende ad un mercato in continua evoluzione. Siamo grati per il supporto istituzionale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ad ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Come pure alla collaborazione con Cosmetica Italia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche: anche grazie a tutti questi supporti concreti Cosmoprof continua a crescere".

I dati preconsuntivi del settore sul 2022 vedono un fatturato globale attestato su oltre 13 miliardi di euro, un valore che secondo il presidente di Cosmetica Italiana, Benedetto Lavino, crescerà ancora nel 2023 attestandosi sui 14 miliardi, "con un incremento di oltre 2 miliardi rispetto al pre-Covid", e il valore delle nostre imprese sarà esaltato proprio da questa fiera che si apre domani.