Cosmesi, la ricerca scientifica trasforma il settore

Roma, 22 ottobre 2025 – La pelle è un organo a tutti gli effetti: protegge, comunica con il sistema nervoso, regola funzioni endocrine e immunitarie. Trattarla solo con cosmetici significa fermarsi alla superficie. Oggi la cosmetica sta vivendo una trasformazione epocale: dall’approccio tradizionale basato su promesse anti-age si passa alla cosmetica medicale, regolata e sostenuta da evidenze scientifiche.

La spinta della silver economy e della longevity dermatologica

È la nuova frontiera della medicina cutanea domiciliare, dove protocolli certificati come dispositivi medici sostituiscono le promesse generiche della cosmesi, rispondendo tanto alle nuove abitudini dei consumatori quanto all’impatto della silver economy e alla crescente domanda di soluzioni efficaci, domiciliari e sicure per la salute della pelle. Un cambiamento che si riflette anche nei numeri. Secondo le stime internazionali, il comparto beauty-tech ha superato i 66 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita annua vicina al 18%. All’interno di questo scenario, i protocolli home-use, needle-free e i prodotti certificati come Dispositivi Medici Classe I rappresentano ancora una nicchia poco presidiata, ma con un potenziale di espansione enorme. Parallelamente, la silver economy si conferma uno dei mercati più dinamici: il Policy Brief dell’ESPON, prevede che entro il 2030 oltre il 20% della popolazione europea avrà più di 65 anni, alimentando la richiesta di soluzioni capaci di garantire benessere e longevità. Non si tratta più solo di estetica, ma di una nuova cultura della cura di sé, dove la pelle viene riconosciuta come un organo da mantenere in salute con protocolli validati e regolati. L’incontro tra silver economy e cosmetica medicale apre così un nuovo mercato ad alto valore aggiunto: un settore capace di generare ritorni economici significativi grazie alla domanda crescente di soluzioni certificate, con prospettive di investimento che intrecciano salute, tecnologia e sostenibilità.

Dal cosmetico all’approccio medicale

Per decenni la cosmesi ha raccontato l’anti-age come prevenzione estetica. Oggi la ricerca scientifica sposta il linguaggio verso il pro-age, ovvero la capacità di stimolare i processi biologici naturali della pelle e accompagnarla in un percorso di rigenerazione e longevità. La differenza tra cosmesi tradizionale e cosmetica medicale non è solo terminologica, ma sostanziale. Nel primo caso si parla di prodotti estetici, spesso percepiti come promesse più difficili da misurare; nel secondo, di protocolli regolati e basati su parametri clinici oggettivi, come pH cutaneo, idratazione, elasticità e texture. Sono questi i marker che oggi permettono di valutare in modo concreto lo stato reale di salute della pelle. La pelle non è più un terreno di marketing, ma un campo di ricerca scientifica applicata, misurare significa responsabilizzare: solo così si può garantire che i protocolli medicali portino benefici tangibili e non solo percepiti.

Alcuni dati sull’industria cosmetica

L'industria cosmetica italiana ha registrato nel 2024 un fatturato di circa 16,5 miliardi di euro, con un aumento del 9% rispetto al 2023 e previsioni di crescita per il 2025 fino a 17,4 miliardi di euro. Le esportazioni sono un traino fondamentale per il settore, con un valore di 7,9 miliardi nel 2024, contribuendo per quasi la metà del fatturato totale. Il settore ha un impatto significativo sull'economia nazionale, contribuendo all'1,4% del PIL e creando un valore aggiunto di 30,8 miliardi di euro. Per il 2025 le previsioni parlano di un fatturato di circa 17,4 miliardi di euro, con una crescita del 5,1% rispetto al 2024. Le esportazioni nel 2024 sono state pari a 7,9 miliardi di euro, +8,8% rispetto al 2023, e hanno rappresentato quasi la metà del fatturato totale. Nel settore sono impiegati circa 500mila addetti includendo l’indotto, di cui 155mila con incarichi diretti. La contribuzione fiscale è pari a 10,3 miliardi di euro annui. La grande distribuzione è il canale più rappresentativo, ma crescita a doppia cifra si registra nell'e-commerce (+10,8%) e nella profumeria (+10,2%). L'Italia è il terzo polo cosmetico in Europa, dopo Germania e Francia, mentre il 67% del make-up consumato in Europa è di origine italiana, il 55% quello a livello globale.

Piazzetta: “Oggi la cosmetica tradizionale non basta più”

“Parliamo di un comparto che interessa non solo i consumatori, ma anche gli attori finanziari e industriali. La cosmetica medicale è destinata a generare valore misurabile in termini di salute pubblica, innovazione e ritorno economico. È in questa direzione che crediamo si giochi il futuro del settore, non solo in termini di salute e benessere, ma anche come prospettiva di crescita sostenibile per l’industria e per il sistema Paese. La cosmetica tradizionale ha svolto un ruolo importante, ma oggi non basta più”, ha commentato Paolo Piazzetta, chimico esperto in sistemi biologici complessi e fondatore di Piemmeggi. “La cosmetica medicale rappresenta questo passo avanti: soluzioni sicure e validate da studi cliniche non promettono illusioni, ma offrono risultati reali, in linea con i bisogni di una società che invecchia e vuole vivere la propria longevità in salute e con fiducia”.