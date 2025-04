Cosa è successo oggi a Wall Street: la “fake news” sulla moratoria dazi fa impennate il Dow Jones

New York, 7 aprile 2025 - Giornata di alti e bassi improvvisi oggi a Wall Street, che si è ritrovata al centro di una turbolenza mai vista negli ultimi anni. La borsa americana è partita in ribasso, confermando il trend delle ultime giornate. Poi, a sorpresa, si è diffusa la notizia di una moratoria di 90 giorni dei dazi americani e i mercati hanno ricominciato a ‘sperare’. E subito il Dow Jones ha dato segnali ripresa.

L’ottimismo, però, non è durato a lungo. Non è passato molto tempo che la Casa Bianca ha subito smentito l’ipotesi - attribuita al direttore del Consiglio economico nazionale, Kevin Hassett - di una sospensione di 90 giorni dei dazi annunciati lo scorso 2 aprile dal presidente Donald Trump, trascinando nuovamente in basso i titoli a Wall Street dopo un temporaneo rimbalzo.

Casa Bianca: "Moratoria? Una fake news”

"Si tratta di una fake news”, ha chiarito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, all'emittente Cnbc. Poco prima, in un'intervista a Fox News, Hassett aveva risposto così a una domanda su un'eventuale sospensione dei dazi: "Si', il presidente deciderà quel che deciderà”.

Lo stesso Trump ha condiviso sui social un video nel quale la presentatrice di Fox News, Maria Bartiromo, afferma: "I tassi stanno crollando, i prezzi del petrolio stanno crollando, sta avvenendo la deregolamentazione. Il presidente Trump non si piegherà”.

Come si è diffusa l’ipotesi moratoria

Secondo la prestiogiosa agenzia di stampa britannica Reuters, il consigliere economico Hassett avrebbe detto alla Cnbc, un’emittente specializzata in temi economici, che il presidente Trump stava ipotizzando una moratoria di 90 giorni sui dazi. Non solo. Questa fantomatica sospensione delle tariffe avrebbe riguardato tutti i Paesi del mondo, ad eccezione della Cina. La notizia si è diffusa in fretta e i mercati hanno reagito di conseguenza. Ma una manciata di minuti dopo è arrivata la smentita da Washington.