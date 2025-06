Cosa sono le Società benefit e come funzionano: pro e critiche

Roma, 13 giugno 2025 – Nel panorama economico italiano si fa largo una nuova generazione di imprese: le cosiddette Società Benefit - che scelgono di misurare il proprio successo non solo in euro, ma anche in impatto positivo sulla comunità - sono aumentate del 27% nel 2024.

Secondo la Ricerca Nazionale sulle Società Benefit 2025, queste aziende hanno registrato una crescita mediana del fatturato del 26% nel triennio 2021-2023, quasi il doppio rispetto al 15,4% delle imprese tradizionali, dimostrando come il binomio profitto e beneficio comune non sia solo possibile, ma anche vantaggioso. Ma cosa sono esattamente le Società Benefit? Sono imprese che, oltre al tradizionale obiettivo di generare utili e dividendi per gli azionisti, assumono formalmente nel proprio statuto l’impegno a perseguire uno o più obiettivi di beneficio comune, ossia a creare un impatto positivo sulla società, sull’ambiente e sugli stakeholder. Questo impegno deve essere esplicitato nell’oggetto sociale e perseguito con una gestione responsabile, trasparente e sostenibile, bilanciando gli interessi economici con quelli sociali e ambientali. Le Società Benefit sono quindi uno strumento legale che tutela la missione nel lungo termine, anche in caso di cambi di leadership o di aumenti di capitale, garantendo così la coerenza tra scopo e azione imprenditoriale. Il report sottolinea anche come queste imprese siano più inclusive e attente al capitale umano: investono maggiormente nel lavoro (+25,9% di crescita del costo del lavoro rispetto al +12,5% delle non-benefit), favoriscono la parità di genere (il 62% delle grandi Società Benefit ha almeno una donna nel consiglio di amministrazione contro il 48% delle aziende tradizionali) e promuovono una leadership giovane, con un aumento degli addetti del 20% nelle società con membri under 40 nel board. Spesso si confondono le Società Benefit con le B Corp, ma in Italia la differenza è netta e importante. Le Società Benefit sono una forma giuridica riconosciuta dalla legge italiana dal 2016, che impone alle aziende di modificare lo statuto per integrare formalmente l’obiettivo di beneficio comune. La certificazione B Corp, invece, è un riconoscimento volontario rilasciato dall’organizzazione no profit B Lab a livello internazionale, che valuta le imprese secondo rigorosi standard di performance sociale, ambientale, trasparenza e responsabilità.

Una società può essere Società Benefit senza essere B Corp e viceversa, anche se spesso le aziende scelgono di abbracciare entrambi i riconoscimenti per rafforzare la loro credibilità e il loro impegno. Tuttavia, non mancano neanche le voci critiche sul modello . Alcuni osservatori sottolineano come, per alcune aziende, la trasformazione in Società Benefit rischi di essere poco più che un’operazione di facciata, utile a migliorare la reputazione senza un reale cambiamento nella gestione o nell’impatto sociale e ambientale.

Il rischio di greenwashing è concreto, anche perché la legge impone sì la redazione di una relazione annuale d’impatto, ma non prevede controlli esterni stringenti sulla veridicità di quanto dichiarato. C’è poi il nodo, ancora aperto, della misurabilità e della sanzionabilità degli impegni benefit: distinguere tra chi adotta davvero una nuova visione d’impresa e chi si limita a cavalcare la moda della sostenibilità resta una sfida. Infine, non va sottovalutata la possibile tensione tra la ricerca del profitto e gli obiettivi di beneficio comune, soprattutto nei momenti di crisi. In questo scenario, la vera sfida per le Società Benefit sarà dimostrare, con trasparenza e coerenza, che il loro impegno va oltre le parole e si traduce in risultati concreti e duraturi.