Roma, 13 marzo 2020 - Non si è fatta attendere la reazione italiana dopo la 'gaffe' di Christine Lagarde, che aveva detto di non volersi occupare dello spread dei diversi Paesi. La presidente dell'Eurotower ha poi corretto il tiro: "Sono impegnata a evitare qualsiasi frammentazione in un momento difficile dell'area euro". E ha specificato che gli strumenti della Banca Centrale Europea "sono disponibili per l'Italia".

Ma sulla scia delle prime dichiarazioni si è vista l'impennata dello spread e Piazza Affari ha perso il 16,9%.

"L'Italia sta attraversando una condizione difficile - ha tuonato il presidente Mattarella - e si attende iniziative di solidarietà, non mosse che possono ostacolarne l'azione". E il premier Giuseppe Conte rincara: "In questo momento di difficoltà non tollereremo dai Paesi europei logiche astratte".

All'attacco anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "La Bce non ci ha aiuta e provoca un tonfo in Borsa".