Roma, 8 aprile 2020 - Si fa presto a dire soldi subito. Lo sa bene il mondo delle banche che ieri è stato preso d’assalto da imprenditori messi in ginocchio dalla crisi. Pure la viceministra all’Economia, Laura Castelli , ammette che, dopo l’entrata in vigore del decreto liquidità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ci vorrà una decina di giorni per il primo scaglione di beneficiari, piccole imprese e partite Iva fino a 25mila euro.

E non è un dato oggettivo: dipende dalla velocità d’azione dei vari istituti di credito. Di sicuro, andrà più adagio l’accesso ai prestiti per gli altri scaglioni e non è scontato che vengano concessi a tutti: le banche dovranno svolgere un’istruttoria per verificare se l’azienda ha i requisiti per chiedere il sostegno. Non finisce qui: per le imprese con prestiti garantiti dalla Sace, bisogna attendere il disco verde della Ue, configurandosi l’intervento come aiuto di Stato. Di qui l’auspicio di Abi e sindacati di categoria di un veloce ok da Bruxelles. "Arriverà entro due giorni", dicono al Mef.

In questo quadro si capisce perché non solo i diretti interessati, dal piccolo commerciante al grande imprenditore, ma pure nei palazzi della politica si spinge per un’applicazione "immediata" delle norme. Un pressing che arriva dai partiti di maggioranza e di opposizione.

I quali non faranno fronte comune al Senato sul decreto precedente, il cura Italia. Il centrodestra non voterà la fiducia che il governo ha annunciato per domani. Malgrado i tentativi, il dialogo non è decollato. "Il governo non ci ha ascoltato", accusa la minoranza. Di bipartisan ci sarà l’ordine del giorno che impegna il governo ad avviare un tavolo con gli operatori sanitari per studiare uno scudo penale: la proposta del senatore Marcucci, che ha ritirato l’emendamento sul tema, è stata accettata da tutti.