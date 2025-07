La Ue congela i controdazi. “Stop solo per sei mesi”. Si tratta ancora con gli Usa

Roma, 31 luglio 2025 – Bruxelles congela i controdazi dal 4 agosto, ma solo per un periodo di sei mesi. E, dunque, li accantona, ma non li cancella: come dire, con Donald Trump non si sa mai. E, del resto, le partite aperte, nell’ambito dell’accordo quadro scozzese, restano molteplici (farmaci, chip, metalli industriali, vini e armi), con in primo piano la web tax e le misure connesse, come fa intendere anche il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick: “Le tasse sui servizi digitali e gli attacchi contro le nostre aziende tecnologiche: questo sarà sul tavolo”. Certo è che in Italia e non solo l’incertezza dei mesi scorsi e le tariffe del 15% in arrivo incidono sulla crescita presente, come certificano dall’Istat con il calo dello 0,1 nel secondo trimestre dell’anno, e su quella prossima ventura, come avvisa Giancarlo Giorgetti, che ipotizza una riduzione del Pil dello 0,5% nel 2026.

I controdazi

Bruxelles intende congelare i controdazi per un periodo iniziale di sei mesi, a partire dal 4 agosto. Lo indicano fonti vicine al dossier, precisando che la decisione sarà formalizzata soltanto una volta definito il testo quadro dell’intesa stretta domenica da von der Leyen e Trump. Se le circostanze lo richiedessero, la durata della sospensione potrebbe essere abbreviata. In caso di no deal, la rappresaglia Ue sarebbe scattata il 7 agosto. Ue e Usa puntano a pubblicare una dichiarazione congiunta non vincolante entro domani, ma restano diversi nodi. E, del resto, il presidente francese Emmanuel Macron spiega: “Per essere liberi, bisogna essere temuti. Non siamo stati abbastanza temuti. Questa non è la fine della storia, non ci fermeremo”.

Donald Trump

Il nodo web tax

Dai farmaci ai chip,dai metalli industriali ai vini e liquori, fino agli impegni sulle armi, i dossier da definire restano molteplici, come più volte anticipato. La Francia, per citare un caso, “spinge” affinché i vini e liquori vengano esentati dall’accordo sui dazi.Ma dal fronte Usa il punto dolente rimane innanzitutto quello relativo alla web tax e alle regole per le Big Tech. Tanto più dopo che dalla Commissione è arrivata più volte l’indicazione che non c’è stato un accordo per rinunciare alla web tax. Si spiega, insomma, come il segretario al Commercio statunitense Lutnick insista: “Mi aspetto di continuare a parlare con i responsabili del Commercio della Commissione europea? Sì. Mi hanno chiamato stamattina per discutere su quali altri temi affrontare. Le tasse sui servizi digitali egli attacchi contro le nostre aziende tecnologiche:questo sarà sul tavolo”. Premessa ampia per dire che “c’è ancora molto da negoziare”.

L’impatto sul Pil

L’economia italiana inverte la rotta nel secondo trimestre dell’anno. Tra aprile e giugno, complice l’incertezza sui dazi, il Pil è diminuito dello 0,1%, segnando un netto cambiamento rispetto alla crescita dello 0,3% registrata nei primi tre mesi dell’anno. Ma il ministro dell’Economia assicura che per fine anno saranno confermate le stime del governo: con una crescita nel 2025 dello 0,6%. I rischi sono più che altro proiettati nel 2026. I dazi imposti all’Europa secondo Giorgetti potrebbero avere l’anno prossimo un impatto di mezzo punto rispetto alle stime del Documento di finanza pubblica di una crescita allo 0,8%. Subito dopo però, rassicura il titolare dell’Economia, ci sarà “un recupero graduale”, che porterà il Pil a riallinearsi al livello dello scenario base entro il 2029. Prudente anche il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che parla di un’economia italiana “resiliente”: “Ci aspettiamo che il Pil continuerà a crescere quest’anno ed anche il prossimo”.

I ristori

“Sui dazi abbiamo mappato una perdita possibile di 22,6 miliardi – incalza il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini –. Stiamo presentando misure che possono sostenere degli investimenti, sul modello della Zes unica. Quella è la via”. Ma Giorgetti è cauto: mancano i dettagli si sta trattando, per cui “parlare ora nel dettaglio di iniziative di contrasto degli effetti dei dazi sulle imprese sarebbe prematuro”.