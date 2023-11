Contro la povertà pronti 4,5 milioni

Un milione di interventi contro la povertà in tre anni. Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana hanno presentato a Roma i risultati e gli sviluppi del programma "Aiutare chi aiuta", che interviene a contrasto delle povertà, con interventi capillari su tutto il territorio nazionale. Dal 2020 – anno in cui, in piena pandemia, ha avuto inizio la collaborazione - un milione di interventi (articolati in pasti, posti letto, farmaci, indumenti, casa e accoglienza, supporto nella ricerca di lavoro e nell’avviamento di nuove imprese) ha raggiunto 40mila beneficiari, con il coinvolgimento di 80 Caritas diocesane in tutta Italia. Nel triennio Intesa Sanpaolo ha stanziato, a favore del programma, 4,5 milioni di euro. La collaborazione è confermata nel 2024, con un focus sul mondo delle carceri e sul reinserimento delle persone detenute. "La continuità è un importante fattore di efficacia nella lotta alle disuguaglianze – osserva l’executive director strategic initiatives and social impact di Intesa Sanpaolo, Paolo Bonassi - riteniamo giusto rinnovare i nostri sforzi a fianco della Caritas".

"È importante avviare cooperazioni in un’ottica di corresponsabilità – aggiunge don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana – per cercare assieme nuove strade e modalità di lavoro, coinvolgendo costantemente la comunità".

M.D.F.