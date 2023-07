Contratto scuola rinnovato: aumenti fino a 190 euro. Introdotto il lavoro agile

Roma, 14 luglio 2023 - Si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto scuola per il comparto dell’istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. Sono previsti aumenti mensili tra i 124 euro per i docenti e i 190 euro per i direttori dei servizi generali a amministrativi. “Si tratta - dice il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese”.

Con ulteriori provvedimenti, prosegue il ministero, è stata riconosciuta al personale precario docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) una maggiore tutela, consentendo la fruizione di tre giorni remunerati di permesso per motivi personali o familiari. Si sono inoltre concretizzati gli impegni dell'accordo politico di novembre, riconoscendo un ulteriore incremento stabile della Retribuzione professionale docenti (Rpd) che porta a un valore rideterminato complessivo che va da 194,80 euro a 304,30 euro al mese e un ulteriore incremento del Compenso individuale accessorio (Cia) che porta a un valore rideterminato complessivo che va da 79,40 euro a 87,50 euro.

Altra novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per questo comparto.

"Il nuovo contratto segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale della scuola, sia docenti sia Ata”. Con queste parole il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commenta il rinnovo del contratto. “Sono state inoltre recepite a livello contrattuale le funzioni del docente tutor e del docente orientatore - sottolinea - e questo consentirà di affermare definitivamente il principio della personalizzazione dell'istruzione, rimarcando la centralità nel sistema della persona dello studente”.

"Mentre il Pd chiacchiera, oggi il ministro della Lega della scuola ha chiuso il contratto per un milione e 200 mila lavoratori della scuola”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “Anni di chiacchiere del Pd e della sinistra - ha aggiunto il vicepremier - poi in otto mesi arriva un governo con un ministro della Lega e chiude il contratto della scuola. E oggi - ha proseguito - c'è il tavolo tra aziende e sindacati per il trasporto ferroviario, perché io ho ridotto lo sciopero per non creare troppo disagio, ma - ha concluso Salvini - voglio l'accordo”.

"Importanti acquisizioni per tutti i nostri settori, ora avanti sul prossimo contratto", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil, rilevando che "dopo una lunga trattativa è stata finalmente sottoscritta l'ipotesi di Contratto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-21 che riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori della scuola, delle università, degli enti di ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale. Il Ccnl, seppur con grosso ritardo sull'effettivo triennio di vigenza, registra acquisizioni importanti per tutto il personale dei nostri settori, sia sul piano salariale che su quello normativo. Ora la Flc Cgil sarà immediatamente impegnata per rivendicare, a partire dalla prossima legge di bilancio, le risorse necessarie per il prossimo contratto per recuperare l'erosione dei salari dovuta all'inflazione che nei mesi scorsi è arrivata alle due cifre". La Cisl Scuola ha parlato di un "risultato importante, che consente di puntare ora l'attenzione sul rinnovo del triennio già in corso": "un grande lavoro di negoziazione, equilibrio e coerenza - scrive la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci in un tweet - per rispondere alle aspettative di tutto il personale della Scuola, dell'Universita' e della Ricerca. Lavorare per la firma di un Ccln che riguarda più di un milione di persone è compito difficile e di alta responsabilità, la Cisl ha sempre avuto come obiettivo il risultato. Come sempre ci sono momenti nei quali, in una trattativa complessa perché a più voci e rivolta a un comparto estremamente articolato in ogni settore, occorre far prevalere la capacità di mediazione tra attese diverse e non soltanto le proprie esigenze di immagine: uno stile al quale ancora una volta si è attenuta in modo scrupoloso nel suo operato la delegazione Cisl Scuola, Università e Ricerca".