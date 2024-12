Saipem (foto: l’ad Alessandro Puliti), in consorzio con Koa Oil & Gas e Aveon Offshore, si è aggiudicata un contratto offshore da Shell Nigeria per lo sviluppo di un giacimento petrolifero in acque profonde. Il valore complessivo del contratto è di circa 1 miliardo di dollari e la quota parte di Saipem ammonta a circa 900 milioni.