Nuovo progetto stradale per il gruppo Webuild (foto: il ceo Pietro Salini), che con la controllata Lane si aggiudica un contratto da 190 milioni di dollari per realizzare il raccordo autostradale tra la Interstate 4 e la State Road 33 in Florida. Sale così a oltre un miliardo il valore dei nuovi contratti acquisiti da Lane da inizio 2024.