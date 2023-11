Cy4Gate (in foto il ceo Emanuele Gualtieri) ha siglato un contratto per un’attività di Ricerca e Innovazione in tema di cyber security con una importante realtà high tech nazionale. La fornitura ha un valore di 700mila euro per la durata di sei mesi e prevede l’impiego di un team di risorse altamente qualificate dell’azienda.