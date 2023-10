Contratto con Adnoc. Valore: 4,1 miliardi

Saipem (in foto l’ad Alessandro Puliti), in consorzio con National Petroleum Construction Company, ha sottoscritto una Letter of award con Adnoc per un nuovo contratto negli Emirati Arabi Uniti. Il valore della quota di competenza di Saipem è di circa 4,1 miliardi di dollari. Obiettivo: lo sviluppo delle risorse dei giacimenti di gas naturale.