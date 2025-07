Contratto bancari, più tutele e aumenti per tutti

Era l’ultima tessera del mosaico. E ora, finalmente, è andata al suo posto. Con la firma sul testo coordinato del contratto collettivo nazionale del credito, i sindacati e l’Abi hanno chiuso ufficialmente uno dei rinnovi più importanti degli ultimi anni. Un accordo che tocca da vicino oltre 300mila lavoratori delle banche italiane e che, accanto ai contenuti già definiti nel novembre 2023, porta con sé due novità significative: l’aumento della retribuzione per i lavoratori part-time e il rinnovo del contratto per circa 6.500 dirigenti bancari, con un incremento salariale senza precedenti.

Non è solo questione di cifre, ma di riconoscimento. "Con la firma completiamo un contratto storico", afferma il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, sottolineando il valore politico e sociale di un’intesa che "restituisce dignità a figure troppo spesso ignorate, come i part-time, e riconosce il peso strategico dei dirigenti".

Per i dipendenti a tempo pieno, la riduzione dell’orario settimanale da 37 ore e 30 a 37 ore è in vigore già da un anno. Ma finora i lavoratori part-time erano rimasti esclusi. Ora le cose cambiano: dal 1° gennaio 2026, anche per loro scatterà la riduzione, non sotto forma di permessi, ma con un incremento dello stipendio. Tecnicamente si tratta di un ricalcolo della paga oraria, adeguata al nuovo orario pattuito. In concreto, significa più soldi in busta paga.

La giornata di firme ha riguardato anche i dirigenti bancari. Per loro arriva un riconoscimento forte: lo stipendio minimo passa da 65mila a 85mila euro annui, con un primo incremento di 15mila euro già dal prossimo 1° agosto. Un aumento che vale il 31% in più, e che secondo l’Abi tiene conto non solo della dinamica salariale, ma anche dell’ampliamento delle tutele: malattia e maternità, ad esempio, saranno ora allineate a quelle previste per gli altri dipendenti.

Alberto Levi