Contratti collettivi: il 91% delle intese con Confindustria fanno capo a Cgil, Cisl e Uil

Roma, 2 agosto 2025 – La notizia è passata sordina, ma è di quelle che possono essere foriere di sviluppi rilevanti nei prossimi mesi sul fronte delle regole per il mercato del lavoro e, innanzitutto, per contrastare quel dumping prodotto dai contratti collettivi pirata che determinano un drastico abbassamento delle retribuzioni. Cgil, Cisl e Uil rappresentano oltre il 91% dei lavoratori nei principali contratti collettivi nazionali di categoria del sistema Confindustria che riguardano circa 4 milioni di lavoratori.

L’Inps – si legge in un comunicato delle tre confederazioni insieme con Confindustria - secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 e dal successivo Accordo di modifica del 2017, ha completato la rilevazione e la misurazione della rappresentanza sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria per l’anno 2024. L’attività è stata svolta in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), le Regioni a Statuto speciale, le Province autonome, Cgil, Cisl e Uil e Confindustria, secondo quanto previsto dalla nuova Convenzione che assicura copertura su tutto il territorio nazionale. La misurazione, fondata sulla ponderazione tra il dato associativo (numero degli iscritti) e il dato elettorale (voti ottenuti nelle elezioni delle RSU), ha riguardato 27 Contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area Confindustria, di cui 4 sottoscritti anche da Confservizi, interessando circa 4 milioni di lavoratrici e lavoratori, ossia la grande maggioranza degli addetti ai singoli settori interessati dai contratti collettivi oggetto di monitoraggio. I dati, validati da Inps e Inl, parlano con chiarezza: Cgil, Cisl e Uil, attraverso le rispettive federazioni di categoria, costituiscono in media oltre il 91% della rappresentanza sindacale complessiva nei Ccnl oggetto di rilevazione. Questo risultato è più rilevante – si spiega nella nota – se si tiene conto che, con tale sistema di regole pattizie, ogni organizzazione e sindacale aderente al Testo Unico (attualmente se ne contano più di cento) può partecipare, per ogni singolo contratto collettivo nazionale di categoria firmato nell’ambito di Confindustria, alla misurazione della propria rappresentanza. Questo conferma la solidità e la lungimiranza delle scelte compiute nel tempo da Cgil, Cisl e Uil, e Confindustria in materia di rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva nazionale. Il prossimo e ultimo passaggio previsto dagli accordi sarà la certificazione e proclamazione ufficiale dei dati, affidata a un Comitato di gestione in fase di costituzione, con il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. “Ora più che mai affermare il valore della contrattazione collettiva – fanno sapere da Cgil, Cisl e Uil e Confindustria - firmata da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative significa tutelare il lavoro di qualità, rafforzare il sistema produttivo e, quindi, favorire la crescita del Paese contrastando le forme di concorrenza sleale rappresentate dal dumping contrattuale”. “Sono dati, relativi a 4 milioni di lavoratori del settore secondario, che aprono ora nuovi scenari per un più razionale sviluppo del nostro sistema di relazioni industriali – avvisano il presidente del Cnel Renato Brunetta e il presidente della Commissione dell’informazione del Cnel Michele Tiraboschi - ponendo solide premesse per estendere, anche negli altri settori e in funzione di iniziative analoghe tra Cgil, Cisl e Uil e le sigle datoriali storiche e più rappresentative, i criteri per la selezione dei soggetti abilitati alla presentazione delle piattaforme di rinnovo e alla firma dei contratti nazionali di lavoro. Vi sono così tutte le condizioni per affermare, sulla base di dati certificati, il valore della contrattazione collettiva condotta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative rispetto agli obiettivi di tutela della qualità del lavoro, di sostegno al sistema produttivo e di contrasto alle forme di concorrenza sleale rappresentate dal dumping contrattuale e salariale”.