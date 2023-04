Contratti a termine 2023, ecco come cambiano durata e regole

Era stato battezzato, un po' enfaticamente, il decreto dignità. Lo aveva approvato il primo governo Conte, sulla spinta dell'allora ministro del lavoro e leader dei Cinquestelle, Luigi di Maio, per mettere uno stop ai contratti a termine rinnovabili all'infinito.

Nuovi contratti a termine

Dal prossimo mese, invece, si cambia marcia. I datori di lavoro avranno più libertà nell'uso di questo strumento. Sarà possibile assumere con contratti fino a 12 mesi senza alcun vincolo. Dai 12 ai 24 mesi, invece, occorrerà motivare il prolungamento. E, oltre questa scadenza e fino a 36 mesi, restano in vigore le attuali norme.

Ma ecco, nel dettaglio, come cambiano i contratti a tempo determinato. E, in particolare, che cosa succede per i datori di lavoro e i dipendenti.

Il contratto a tempo determinato o a termine è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine. Attualmente sono ammessi a condizione che non ci siano espliciti divieti (sulla base dei contratti aziendali o nazionali) e, in ogni caso, possono riguardare solo un determinato numero di lavoratori in organico o durare, al massimo, fino a 12 mesi. Oltre questa soglia, e in ogni caso, non oltre i 24 mesi, si possono firmare solo con determinate "giustificazioni”.

In particolare, il decreto dignità prevede la possibilità di estendere il contratto fino a due anni solo per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, la sostituzione di altri lavoratori o in caso di incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Oltre i 24 mesi, il datore di lavoro dovrà passare attraverso i competenti servizi ispettivi del lavoro che dovranno accertare la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative, produttive, che richiedono la necessità dell’ulteriore periodo o la previsione iniziale di un contratto a tempo determinato oltre i 24 mesi, ed entro il limite massimo di 36 mesi.

Molto probabilmente, le novità saranno approvate dal governo con un decreto ad hoc la prossima settimana. In particolare, diventa più semplice l’eventuale prolungamento del contratto di lavoro da 12 a 24 mesi. Cadono molti degli attuali vincoli e sono, in particolare, previsti tre possibilità.

Uno dei motivi per prolungare il contratto può essere, ad esempio, la necessità di completare una particolare attività affidata ad un dipendente. Ci possono essere, ad esempio, commesse o interventi che per essere ultimati hanno bisogno di andare oltre i dodici mesi previsti inizialmente. In questo caso il datore di lavoro può procedere ad una proroga del contratto già firmato.

Ci possono essere, ad esempio, commesse o interventi che per essere ultimati hanno bisogno di andare oltre i dodici mesi previsti inizialmente. In questo caso il datore di lavoro può procedere ad una proroga del contratto già firmato. Secondo quanto previsto dalla bozza del Decreto lavoro 2023, i contratti possono durare fino a 24 mesi se ci sono da ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In sostanza può capitare che un datore di lavoro firmi un accordo con i sindacati per prorogare il contratto di alcune categorie professionali, per evitare ad esempio, di perdere qualifiche importanti per l’assetto produttivo. Se queste motivazioni non sono previste dal contratto nazionale, dovranno essere "certificate” dalle commissioni competenti.

di alcune categorie professionali, per evitare ad esempio, di perdere qualifiche importanti per l’assetto produttivo. Se queste motivazioni non sono previste dal contratto nazionale, dovranno essere "certificate” dalle commissioni competenti. Se bisogna sostituire un lavoratore: è forse il caso più semplice. I datori di lavoro possono estendere il contratto fino a 24 mesi nel caso ci sia la necessità di sostituire un dipendente che si è dimesso o che è andato in pensione o che è costretto ad assentarsi per motivi personali.

I contratti a tempo determinato sono possibili ma è previsto il passaggio presso i servizi ispettivi del lavoro, come accade oggi.