Un’Italia che cresce col software. “Io, giurato tra i ragazzi che costruiscono il futuro”

Roma, 1 giugno 2023 – In una piccola città del Sud esiste e prospera da qualche anno una società di software, di IT consulting e di ingegneria che ha registrato tassi di crescita straordinari, ed è stata per questo premiata da diverse istituzioni.

Ha ora circa 300 dipendenti, si chiama Contrader, è partita da Benevento e in poco tempo ha aperto sedi a Roma, Milano e Bari.

Il suo segreto, in un ambiente di grande effervescenza, è quello di offrire professionalità e ispirazione a tanti giovani attraverso un programma di inserimento strutturato, una ben articolata Academy.

Provenienti in prevalenza da tutte le regioni del Centro-Sud, i neolaureati vengono assunti, formati su diverse tipologie di architettura e sviluppo del software e utilizzati su un’ampia gamma di progetti innovativi realizzati per conto di clienti posti in diverse regioni italiane.

Una fucina di idee e di progetti speciali, un Innovation Hub, è stato appena presentato.

E’ attivo in settori anche diversi fra loro, quali Industry 4.0, Agri-Tech e Sport-Tech. L’entusiasmo è la chiave di tutto.

Ho appena fatto parte della giuria di una gara di ideazione e sviluppo nel campo dell’Intelligenza Artificiale. Un hackathon, in gergo informatico, in un clima di festa e di grande competitività, fra 6 gruppi di 6 giovani.

Primo premio un weekend a Valencia, ultimo premio una Magnum di Aglianico unita all’obbligo, per i ragazzi, di venire al lavoro per un giorno vestiti con giacca e cravatta, abbigliamento raro in azienda, e riservato alle forze commerciali.

Il tema è stato annunciato alle ore 15, ed alle 15 del giorno successivo sono iniziate le presentazioni dei progetti di ciascun team, complete di ogni elemento che ne descrivesse gli obiettivi, il potenziale competitivo, gli algoritmi e la struttura dei dati necessari.

I ragazzi e le ragazze hanno lavorato ininterrottamente per più di 30 ore, mangiando panini e dormendo qualche momento dove capitava. Sono nate 6 proposte di progetto, un paio delle quali verranno ulteriormente approfondite per valutarne il profilo tecnico e commerciale.

Una giornata di impegno, di sacrificio, di divertimento e di crescita per tutti.