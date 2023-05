"Conto deposito per far rendere la liquidità"

Le banche vanno incontro ai clienti per ridurre l’impatto dell’inflazione e del rialzo dei tassi d’interesse. La gran parte degli istituti di credito italiani ha messo in campo una serie di iniziative per garantire ai clienti una riduzione dei costi dei conti correnti e una remunerazione sui risparmi. Con il rialzo dei tassi d’interesse le banche hanno visto lievitare i loro ricavi, scatenando il dibattito sull’opportunità di una tassa sui maggiori profitti. A fronte di uno scenario che è passato da interessi negativi a tassi alle stelle, ci si pone ora il problema della remunerazione della liquidità che si trova sui conti. In realtà il tema dei conti correnti viene affrontato con un drastico taglio dei costi. La remunerazione dei conti bancari rimane vicina allo zero ma questi, fanno osservare alcuni operatori, sono considerati un servizio e non una forma di risparmio. "Bisogna distinguere il conto corrente che è uno strumento di servizio, dal conto deposito – spiega Antonio Patuelli, presidente dell’Abi – Se si vogliono fare rendere i quattrini bisogna metterli in un conto di deposito".