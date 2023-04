Conti record per il Gruppo Percassi Ricavi a 1,3 miliardi, ebitda +17%

Risultati record nel 2022 per Odissea, holding di Antonio Percassi con attività che spaziano dai cosmetici di Kiko al fashion, dal retail al real estate fino al calcio con l’Atalanta. L’esercizio si è chiuso con ricavi per 1,3 miliardi, in crescita del 33% sul 2021, e un ebitda a +17% sopra i 200 milioni.