Conti record. A riserva gli extraprofitti

Unicredit continua a macinare utili con 6,7 miliardi nei 9 mesi, in crescita del 67,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Il trimestre batte le attese e supera i 2,3 miliardi, contro 1,9 miliardi stimati dagli analisti. L’istituto mette così a segno l’undicesimo trimestre consecutivo di crescita anche se resta cauto sui target. La guidance sull’utile netto del 2023 rimane, infatti, pari o superiore a 7,25 miliardi. "E prematuro alzarla", dice il ceo, Andrea Orcel. Viene invece, migliorato l’obiettivo finanziario con il margine di interesse visto ad almeno 13,7 miliardi. Il che si traduce in ricavi netti superiori a 22,2 miliardi. Confermata inoltre l’ambizione a mantenere la redditività del 2024 in linea o superiore a quella del 2023 e l’intenzione di distribuire agli azionisti almeno 6,5 miliardi. Il gruppo di Piazza Gae, sceglie poi il piano B sulla tassa sugli extraprofitti andando a rafforzare il capitale. La banca è la prima tra gli istituti di credito ad alzare il velo su quanto deciso per l’imposta straordinaria del 2024. Unicredit, dunque, non paga e opta per la voce ‘a riserve proprie non distribuibili". In totale 1,1 miliardi di euro. "Avevamo la doppia opzione", abbiamo fatto la scelta "più razionale e coerente con la nostra strategia", spiega ancora Orcel.

La banca trimestre dopo trimestre, tenendo conto anche del contesto geopolitico, ha infatti rafforzato le riserve pur distribuendo tanto agli azionisti. Per il resto, scorrendo i conti, il risultato finanziario del terzo trimestre riflette una crescita costante in tutte le aree geografiche, con ricavi netti di 5,8 miliardi (+23,1% anno su anno) sostenuti da un margine di interesse di 3,6 miliardi(+45,% anno su anno), principalmente per effetto dell’aumento dei tassi di interesse e della buona gestione del ‘pass-through’ dei depositi.