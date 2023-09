Conti pubblici, ossigeno dall’Ue. Sbloccata la quarta rata del Pnrr

Una boccata d’ossigeno per i conti pubblici, proprio a ridosso del varo della Legge di Bilancio. Ieri il Consiglio Ue ha fatto scattare il disco verde alle proposte di modifica presentata dall’Italia e relative agli obiettivi della quarta rata del Pnrr. Il metodo inaugurato dal ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto funziona. La decisione sblocca altri 16,5 miliardi di euro che potrebbero arrivare entro fine anno. Nel frattempo, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non nasconde i timori sull’andamento dei tassi d’interesse, che rischiano di restringere ulteriormente la dote a disposizione per la prossima manovra economica. "A me non fa paura la Commissione europea, a me fanno paura le valutazioni dei mercati che mi comprano il debito pubblico – ha commentato – Se i tassi fossero rimasti quelli dell’anno scorso o di due anni fa, avremmo avuto 14-15 miliardi in più da mettere sul fisco. Ma non ci sono". Insomma, non sarà facile accogliere le richieste già presentati dai partiti per la prossima legge di bilancio ma il ministro dell’Economia è sicuro di farcela. La data da cerchiare in rosso è il 27 settembre, quando sarà presentata la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza.

Nel frattempo, però, l’esecutivo è riuscito a incassare il via libera alle modifiche apportate dall’Italia ai target della quarta rata. I cambiamenti riguardano 10 capitoli, fra cui anche gli incentivi per l’efficienza energetica previsti con il Superbonus 110%, l’aumento delle strutture per l’infanzia, lo sviluppo dell’industria spaziale e cinematografica e il trasporto sostenibile". Ma la Commissione ha anche messo in guardia l’esecutivo sul "rischio ritardi" nell’impiego dei fondi: "Procedere rapidamente con l’attuazione del piano e la negoziazione della sua modifica è essenziale data la natura temporanea del piano in vigore fino al 2026", si legge nel rapporto presentato ieri a Bruxelles.

Soddisfatto, in ogni caso, il ministro Fitto, cha ha la delega per l’attuazione del Pnrr: "Si tratta di un risultato molto importante, che premia il lavoro svolto in questi mesi. E’ la migliore prova che l’Italia può gestire in maniera efficiente le risorse europee, per dare impulso all’attuazione del Piano e rilanciare crescita, produttività e occupazione". Più critica la Svimez, che ha sottolineato l’assenza di un chiaro disegno di "politica industriale" all’interno della cornice del Pnrr.

Antonio Troise