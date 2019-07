Bruxelles, 2 luglio 2019 - Si avvicinano le posizioni di Roma e Bruxelles sui conti italiani. La Commissione Ue si avvierebbe infatti a chiudere il negoziato con l'Italia sui conti. Secondo quanto apprende l'Ansa, il pacchetto presentato ieri dal Governo italiano ha aiutato molto la trattativa, orientandola verso un chiusura positiva. I capi di gabinetto dei commissari europei si riuniranno questa sera, e il Collegio si terrà domani alle 12.30 a Bruxelles. I commissari discuteranno dei conti italiani a partire da una situazione corretta per il 2019, anche se - a quanto si apprende - mancano ancora rassicurazioni sul 2020.

Si tratta di capire se saranno necessari altri chiarimenti anche se a questo punto non ci sono più margini dati i tempi della decisione. Il problema aperto pare essere a questo punto se la procedura europea si arenerà, come è accaduto a dicembre perché si ritiene che l'Italia sia grossomodo rispettosa delle regole Ue, oppure se sarà prorogata la scadenza per decidere sulla procedura oltre il primo agosto, in attesa delle scelte governative per il 2020. In questo caso la parola sarebbe ai ministri finanziari.

Ieri nel ddl sull'assestamento di bilancio la stima del deficit è stata ridotta al 2,04%, come d'accordo con la Commissione europea. Il Consiglio dei Ministri congela 1,5 miliardi di euro di risparmio da reddito di cittadinanza e quota 100. "Ieri abbiamo approvato il disegno di legge sull'assestamento di bilancio e possiamo inviare i nostri documenti ufficiali in Europa, mettendo sul piatto oltre 7 miliardi di euro che ci consentono di dire che siamo in linea con le previsioni del famoso 2,04% di deficit/pil nel 2019", ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda al suo arrivo a Bruxelles.