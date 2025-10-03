I "Conti Evoluti" dell'UE: trasformare i risparmi in rendimenti

Roma, 3 ottobre 2025 – L’Unione Europea è determinata a sbloccare l'enorme potenziale economico del risparmio privato. L'iniziativa rientra nella strategia dell'Unione dei Risparmi e degli Investimenti (Savings and Investments Union, SIU) e punta a rivoluzionare la gestione della liquidità tramite i Saving Investment Account (SIA), o Conti di Risparmio e Investimento comunitari.

L’attuale situazione europea dei risparmi

La mossa è vista come necessaria: circa il 70% dei risparmi delle famiglie europee, un valore stimato attorno ai 10 trilioni di euro, giace inattivo in depositi bancari con rendimenti esigui. Questa liquidità non solo erode il potere d'acquisto dei cittadini a causa dell'inflazione, ma impedisce anche alle imprese europee di accedere al capitale necessario per la crescita e l'innovazione, in particolare per finanziare le priorità strategiche come la transizione verde e la digitalizzazione.

Il modello dei Saving Investment Account (SIA)

I SIA sono pensati come strumenti semplici, digitali e a basso costo per incoraggiare i piccoli risparmiatori a investire. Il modello di riferimento è l'ISK (Investment Savings Account) svedese o l'ESA (Equity Savings Account) finlandese, entrambi strutture di grande successo a livello nazionale. La Commissione intende creare uno scenario europeo che garantisca semplicità escludendo prodotti complessi o ad alto rischio come derivati e criptovalute; offra portabilità consentendo ai cittadini di trasferire il conto tra diversi fornitori o, in futuro, tra Stati membri, a costi minimi o nulli, e promuova l'istruzione, affiancandovi iniziative di educazione finanziaria per aiutare i cittadini a prendere decisioni consapevoli.

Il ruolo cruciale degli sgravi fiscali

L'elemento di maggiore attrattiva per i SIA sarà l'introduzione di incentivi fiscali uniformi o armonizzati, che dovranno superare le attuali differenze tra i sistemi nazionali. Poiché la tassazione resta competenza degli Stati membri, la Commissione adotterà una Raccomandazione (attesa per il terzo trimestre 2025) per guidare i governi. Gli sgravi allo studio, ispirati ai modelli di successo, sono focalizzati su due principi chiave: semplificazione e incoraggiamento all'investimento a lungo termine: No-Tax Area e tassazione differita: si valuta l'introduzione di una soglia esente da imposte (come nel modello svedese) e/o un regime di tassazione differita, in cui i rendimenti (interessi, dividendi e capital gain) non vengono tassati annualmente, ma solo al momento del prelievo finale (come in Finlandia); aliquote agevolate e deduzioni: altri scenari prevedono l'applicazione di aliquote fiscali ridotte e uniformi per i rendimenti generati all'interno del conto, oppure la possibilità di dedurre gli importi investiti dal reddito imponibile; trattamento semplificato: cruciale è la previsione di una semplificazione burocratica negli adempimenti fiscali, alleggerendo il carico sui risparmiatori. L'introduzione dei SIA, supportata da questi sgravi, non solo mira ad aumentare il patrimonio individuale degli europei, ma a creare anche un circolo virtuoso che renderebbe i mercati dei capitali dell'UE più profondi, liquidi e competitivi a livello globale.