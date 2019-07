Milano, 7 luglio 2019 - Una volta non poteva mancare sulle tavole e spesso era la principale fonte di sostentamento. Tanto che i rincari del pane e della sua materia prima, il grano, potevano scatenare insurrezioni come gli assalti ai forni di manzoniana memoria. Un po’ per le mode e un po’ per le diete, il cibo dei poveri ha visto un forte calo dei consumi che negli ultimi dieci anni si sono dimezzati a 80 grammi a testa al giorno, il minimo storico e una quantità lontana dai 1.100 dell’Unità d’Italia nel 1861.



Ma se i consumi sono scesi non si può dire altrettanto degli sprechi – secondo il rapporto Waste Watcher 2019 di Last Minute Market/Swg, il pane con le verdure fresche è il cibo più frequentemente buttato nella spazzatura – e del prezzo. In media la pagnotta, secondo Coldiretti, costa 3,1 euro al chilo con differenze tra una città e l’altra, dai 4,55 euro di Bologna ai 4 di Milano, 2,60 di Roma e 1,91 di Napoli. Peccato, denuncia Coldiretti in occasione della Giornata nazionale del grano italiano con la prima storica trebbiatura realizzata al Villaggio Contadino allestito al Castello Sforzesco a Milano, che un chilo di grano tenero sia venduto a 21 centesimi. Così, dal campo agli scaffali, il prezzo rincara di 15 volte mentre un agricoltore deve vendere 5 chili di grano per pagare un caffè. Non è un caso che in 10 anni sia scomparso un campo di grano su 5 con la perdita di quasi 500mila ettari coltivati (per la trebbiatura 2019 si stima un raccolto di quasi 7 miliardi di chili coltivati su oltre 1,8 milioni di ettari) ed effetti dirompenti su ambiente, economia e occupazione con 300mila aziende agricole a rischio. Conseguenza, avverte Coldiretti, "delle speculazioni della filiera e delle importazioni selvagge di prodotto dall’estero con pagnotte e panini spacciati come italiani". "C’è un margine da recuperare per garantire un giusto compenso agli agricoltori", avverte il presidente di Coldiretti Ettore Prandini ricordando l’impegno "per realizzare rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del made in Italy".



Quel made in Italy che vede un boom della coltivazione di grani antichi e la crescita dei consumi di pane biologico, speciale e tradizionale come i sei prodotti tipici riconosciuti dalla Ue (Coppia ferrarese, pagnotta del Dittaino, casereccio di Genzano, Altamura, Pane Toscano e di Matera). Ridare il valore simbolico al pane, come ha ricordato anche papa Francesco, significa anche non sprecarlo. Dei 72mila quintali prodotti al giorno, secondo una ricerca dell’Adoc di tre anni fa, se ne butterebbero via 13mila per un valore di 120mila euro. Secondo Coldiretti lo spreco si starebbe riducendo con un italiano su due che riutilizza il pane avanzato il giorno dopo. Ma il problema resta e coinvolge tutti, comprese le catene della Gdo (che però negano l’accusa) che nei giorni scorsi sono state multate dall’Antitrust per 680mila euro perché costringerebbero i fornitori al cosiddetto obbligo del reso.



© Riproduzione riservata