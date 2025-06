Consulenza finanziaria, più di una famiglia su 4 affida i risparmi a un professionista

Roma, 29 giugno 2025 – Il settore della consulenza finanziaria in Italia è un pilastro economico in continua espansione, il che dimostra la crescente fiducia dei risparmiatori e l'efficacia del servizio offerto. Non si tratta di semplice intermediario, ma di un professionista della pianificazione, capace di tradurre obiettivi personali in strategie finanziarie concrete.

I dati del Rapporto Assoreti

Secondo l'ultimo Rapporto Assoreti, il patrimonio totale gestito dalle reti di consulenza finanziaria ha superato i 700 miliardi di euro a fine 2023, una crescita impressionante dai circa 500 miliardi del 2020. Anche il numero di consulenti finanziari abilitati, iscritti all'albo Ocf, è in crescita, e i flussi netti di raccolta sono stabilmente positivi: nel 2023, la raccolta netta in fondi comuni e gestioni patrimoniali ha superato i 30 miliardi di euro, segno di una maggiore propensione all'investimento consapevole. Indagini recenti indicano che oltre il 25% delle famiglie italiane si affida a un consulente finanziario. Questa mole di capitali e la crescente adozione del servizio evidenziano il ruolo cruciale del consulente nel panorama economico nazionale.

Come si diventa consulenti: formazione e albo

Il percorso è regolamentato. La base è spesso una laurea in discipline economiche, ma il passaggio fondamentale è il superamento dell'esame Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari). La prova valuta conoscenze approfondite in economia, finanza, fisco e normativa. Superato l'esame, è obbligatoria l'iscrizione all'albo Ocf. Cruciale è anche l'aggiornamento professionale continuo, indispensabile in un settore dinamico. I consulenti finanziari iscritti all'albo dell'Ocf alla fine dello scorso anno erano oltre 52.700, con una crescita dell'1,7% rispetto al 2023. I numeri sono stati indicati nei giorni scorsi dal presidente dell'Organismo, Mauro Maria Marino, alla presentazione della Relazione annuale.

Marino: “Oltre 53mila iscritti, in crescita le donne”

“Aumenta il numero sia degli uomini sia delle donne consulenti, queste ultime con un incremento del 3,3% rispetto al 2023. Esse, però, continuano a rappresentare ad oggi poco più di un quinto degli iscritti, a dimostrazione della bontà della scelta di prestare una particolare attenzione alle donne”. All'Albo risultano iscritti anche 741 consulenti finanziari autonomi e 89 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto al 2023. L'Ocf ha poi deciso di prolungare la facilitazione per i giovani iscritti. “La riduzione del contributo annuale dovuto dagli iscritti appartenenti al target ‘giovani’ – prosegue Marino – è una iniziativa nata con l'intento di favorire l'accesso e la permanenza nell'albo dei neo-consulenti di età non superiore ai 30 anni ed ha permesso di sostenere, solo nel 2024, 1.128 giovani professionisti”.

I compensi: cresce il modello ‘fee-only’

I compensi sono variabili e legati al modello di business. Prevalgono le commissioni sui prodotti o sul patrimonio gestito. Tuttavia, sta crescendo il modello “fee-only” (a parcella), dove il cliente paga direttamente per la consulenza, indipendentemente dai prodotti. Questo modello offre maggiore trasparenza e allineamento degli interessi. Un consulente esperto con un portafoglio consolidato può raggiungere compensi significativi, ma con un'ampia forbice legata a esperienza e volume d'affari gestito. In sintesi, il consulente finanziario è un attore chiave non solo nella gestione del risparmio, ma anche nella promozione di una cultura finanziaria più consapevole, canalizzando il capitale verso investimenti produttivi e contribuendo alla crescita economica delle famiglie.