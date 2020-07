Bruxelles, 18 luglio 2020 - Seconda giornata di vertice Ue a Bruxelles dopo il nulla di fatto di ieri. Ma prima della plenaria, che deve decidere sul piano di Recovery Fund da 750 miliardi per la ripresa economica e il bilancio Ue 2021-2027, si sono tenuti una serie di incontri ristretti per cercare di sbloccare i negoziati. Al tavolo la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte, lo spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro olandese Mark Rutte, oltre al presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della commissione Ursula Von Der Leyen.

La proposta di Michel

E proprio da Michel è arrivata una nuova proposta di compromesso che prevede tra l'altro una riduzione di circa 50 miliardi delle sovvenzioni a fondo perduto, che scenderebbero così da 500 a 450 miliardi. Inoltre si propone di dare 'rebates' più alti, di approvare una chiave di distribuzione modificata dei finanziamenti europei (60% dei fondi distribuiti in base a Pil e disoccupazione degli ultimi 5 anni, e il 40% in base al calo della crescita solo dell'ultimo anno) e l'introduzione di un 'freno di emergenza' sulla governance, con la possibilità per i Paesi di bloccare l'esborso dei fondi e chiedere l'intervento del Consiglio.

L'Italia però continua a difendere la centralità del ruolo della Commissione europea. Ma fonti diplomatiche olandesi fanno sapere che "la proposta sulla governance presentata da Michel è un passo nella giusta direzione", ma sottolineano anche come si tratti di un pacchetto "e ci sono molte cose ancora da risolvere. Se ci riusciamo dipenderà dalle prossime 24 ore".