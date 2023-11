Consapevolezza per la sostenibilità. Online la nuova puntata di Transizioni

Su tutti i canali del nostro gruppo e sulle principali piattaforme di distribuzione di podcast c’è una nuova puntata di Transizioni, il progetto audio realizzato in collaborazione con Eni che racconta le trasformazioni che caratterizzano la nostra contemporaneità, dalle professioni della sostenibilità alle energie rinnovabili. Un podcast che esplora la consapevolezza come elemento fondamentale per un mondo più sostenibile.

In questa nuova puntata, assieme a Giovanni Lozza, direttore del dipartimento energia al Politecnico di Milano, gli ascoltatori comprenderanno meglio quali sono e come funzionano le nuove tecnologie in grado di produrre energia elettrica. Non esistono, infatti, solo il solare fotovoltaico o l’eolico, ma altre nuove soluzioni in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente. Nel corso della puntata si capirà come la tecnologia va sviluppata con un approccio integrato, in grado di proporre differenti soluzioni per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in maniera rigorosa dall’Unione Europea per raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

Dalla possibile espansione delle energie rinnovabili, con l’eolico off shore, passando per le prospettive della fusione a confinamento magnetico, la cattura e lo stoccaggio della CO, fino ai biocarburanti, la tecnologia sta compiendo passi importanti per ridurre l’impatto dell’uomo sulla Terra. Per portare a termine questi obiettivi non esiste un’unica soluzione, ma bisogna pensare a una serie di opportunità integrate che le tecnologie ci possono offrire.

Red. Eco.