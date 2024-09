Ancona e Macerata doppia sede del 69° Congresso nazionale degli ingegneri italiani che si svolgerà in settembre e ottobre 2025. Istituzioni e vertici ordinistici sono concordi nel ritenere tale evento "una grande opportunità per la Regione". Per il presidente della Regione Marche, Franceso Acquaroli (foto) è indispensabile "aprire il territorio a sfide che ci consentono di crescere collettivamente. E gli ingegneri sono essenziali".