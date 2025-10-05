Confindustria punta sugli investimenti: "Serve un piano da 24 miliardi"

Un piano straordinario da otto miliardi l’anno per un triennio, che serva a incentivare gli investimenti per ammodernamento, ricerca e sviluppo. E’ la richiesta che arriva da Confindustria con la vicepresidente e membro del board di Menarini, Lucia Aleotti, intervenuta alla XIII edizione della Leopolda di Matteo Renzi, in corso fino a oggi a Firenze. Aleotti ha messo in guardia sui rischi che l’industria italiana ed europea sta correndo di fronte all’assalto da Est e da Ovest: "Dobbiamo ridare competitività alle imprese di tutta l’Europa – ha detto Lucia Aleotti –. perché ci sono forze incredibili che vogliono delocalizzare la base produttiva dall’Europa agli Usa o alla Cina. Per questo bisogna intervenire e presto".

Da qui la richiesta di sostegno alle imprese da parte del governo, come del resto stanno facendo altri Paesi a noi vicini: "Se vogliamo mettere l’industria al centro – ha proseguito – dobbiamo guardare fuori dai confini nazionali. La Germania che ha una condizione di conti pubblici molto migliore della nostra sta mettendo 500 miliardi da ora al 2037, più altri 100 per infrastrutture strategiche. La Francia, che non se la passa bene, sta stanziando 50 miliardi fino al 2030". Oltre alle scarse risorse, resta il vecchio fardello della burocrazia: "Non si può continuare con tempi lunghissimi e intralci burocratici di ogni genere – spiega Aleotti –. Noi sappiamo che se firmiamo oggi un contratto di sviluppo per un investimento importante, poi alla fine il supporto arriva tra 5-6-7 anni. E questo non è possibile".

Rispondendo a Matteo Renzi, la patron di Menarini ha fatto il caso del testo unico sulla farmaceutica: "È molto importante che ci sia una revisione globale della normative sulla farmaceutica affastellate nel corso decenni. Quindi questo è un punto di partenza molto utile. Così come servono alleggerimento di oneri totalmente impropri come il payback che oggi gravano sull’attrattività del paese".

Confindustria aveva incalzato il governo sulla manovra lanciando l’affondo contro gli incentivi sull’innovazione che hanno funzionato poco. La manovra è alle porte, si sta lavorando alle misure e il pressing degli industriali è deciso, anche nelle parole del loro presidente, Emanuele Orsini che lancia una stilettata inaspettata visti i toni di solito misurati dell’autore: "A me fa piacere che arriviamo sotto al 3%, però non serve un ministro della copertina più bella d’Europa perché siamo quelli che comunque facciamo e i più bravi del mondo". Quello che serve, "non in modo egoistico ma come Paese", è l’esperienza della Zes, "ci abbiamo messo 5,6 miliardi in due anni e abbiamo generato 28 miliardi di investimenti" e "quello è il debito buono per far crescere il Paese".