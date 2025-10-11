Confindustria avverte il governo: “Serve una manovra poderosa e una visione triennale”. Frecciata a Giorgetti

Napoli, 11 ottobre 2025 – La manovra 2026 "deve essere poderosa, perché se facciamo come l'anno scorso...". È questo il monito che il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia dal 40° convegno dei giovani imprenditori a Capri. "Con un Governo stabile abbiamo l'obbligo di avere una visione industriale del Paese almeno a tre anni. Serve a questo Paese", dice il numero uno di viale dell'Astronomia che rimarca l’assenza del ministro dell’Economia e delle Finanze, atteso all’evento. "Mi auguro che il fatto che Giorgetti qui ora non c'è sia perché stanno lavorando a costruire una misura solida e che abbia una visione a lungo termine". "È obbligatorio avere una visione triennale – continua –. Abbiamo bisogno che le nostre imprese possano fare investimenti. E lo stiamo dicendo in tutti i modi".

Per Orsini "non c'è solo il rigore dei conti, che è importante", ma serve anche "debito buono come quello della Zes". Poi rivolto direttamente a Giancarlo Giorgetti, dice: "Sediamoci, costruiamo un percorso che sia quello industriale del Paese". La "ricchezza del Paese – sottolinea il leader degli industriali – non la fai con l'Irpef o con le pensioni: lo fai generando del lavoro e rendendo questo Paese competitivo", bisogna mettere "al centro gli investimenti per le imprese e per le industrie perché oggi la competizione è sfrenata".

"Noi abbiamo bisogno di mantenete le nostre imprese in Italia, doppiamo fare di tutto per non farle scappare – avverte ancora il presidente di Confindustria –. Le nostre imprese sono in grado di andare in tutto il mondo, oggi abbiamo l'obbligo di essere attrattivi per trattenerle". "Abbiamo bisogno di dare veramente forza al merito dei giovani, perché il rischio, ed è uno dei grandi temi, è proprio che i giovani vadano all'estero, che anche le giovani imprese vadano all'estero. Il nostro obiettivo è quello di mantenerle qua, dobbiamo fare tutto per mantenerle qua", insiste Orsini che ricorda come, negli ultimi dieci anni, 153mila imprese guidate da giovani si siano spostate all'estero o abbiano chiuso. "Tutti i Paesi europei stanno facendo attrattività e non solo delle imprese che devono arrivare dall'estero, ma soprattutto anche per mantenere attrattivo il proprio Paese per i propri giovani, che è quello che credo sia per noi indispensabile".

Orsini accenna alla Polonia e alla Repubblica Ceca, a settori come il farmaceutico, avverte che oggi il tema è anche "non fare andare le nostre imprese negli Stati Uniti", perché gli imprenditori vanno "dove trovano più protezione e più facilità nel fare impresa". Non manca un accenno a Stellantis, perché le grandi aziende hanno bisogno di fare "un prodotto che sia più competitivo" e "non è solo un tema di costo dell'energia, ma anche della burocrazia".