Roma, 22 giugno 2020 - E' l'ennesima conferma che la pandemia di Coronavirus ha provocato guasti pesantissimi all'economia. I primi dati, oggi, li fornisce l'Ufficio studi della Confcommercio: nel secondo trimestre il Pil è stimato ridursi del 17,4% rispetto al primo trimestre e del 21,9% nel confronto annuo. Considerando aprile come il punto di minimo congiunturale seguito dalla graduale ripresa delle attività a partire da maggio, si stima per giugno una crescita del Pil, al netto dei fattori stagionali, del 4,7% rispetto a maggio, dato che porterebbe ad una decrescita del 17,2% rispetto allo stesso mese del 2019. E negative sono anche le stime della Banca d'Italia: il governatore Ignazio Visco stima un a perdita del Pil annua di circa il 10%.

La Banca d'Italia

Il governatore Ignazio Visco, è intervenuto sullo stato attuale e sulle prospettive dell'economia italiana tornando a stimare per il Pil italiano 2020 una caduta attorno al 10%: "Può essere leggermente superiore o inferiore, dipende dall'evoluzione della pandemia nella seconda parte dell'anno". Parlando online a un evento dei Lincei, Visco ha rilevato come la caduta deriva "dalla flessione drammatica del primo e sopratutto il secondo trimestre". Il governatore poi ha auspicato che i fondi europei "si spendano bene e non finiscano in rivoli" e quanto alla burocrazia ha sottilineato: "Ci vuole una burocrazia, ci vuole una buona burocrazia, non va bene l'assenza di burocrazia come molti chiedono".

In merito alle ipotesi di calo Iva. Visco ha sottolineato come serva "una visione complessiva" e "non imposta per imposta". Poi ha sottolineato che "è una vecchia storia" ma attuale, il tema della "grande dimensione dell'evasione, dell'illegalità e della criminalità organizzata". Questo "si trasforma in un carico fiscale molto pesante per chi le tasse le paga". Sul lato della spesa il governatore ha ricordato come si tratti di un "livello che più o meno è quello che si attende da un paese che ha uno stato sociale come il nostro". Sul taglio delle tasse, il leader della Lega Matteo Salvini ha datto: "Ogni taglio delle tasse avrà l'appoggio della Lega".

Confcommercio: consumi netto in calo

Brutte notizie anche sul fronte dei consumi. Secondo Confcommercio a maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia e la graduale ripresa delle attività con la fase due, la domanda delle famiglie ha stentato a trovare la strada del recupero. Nel confronto annuo l'indicatore dei consumi di Confcommercio (Icc) segnala un calo del 29,4%, un dato meno negativo se confrontato con il -47% di aprile ma che conferma "grandi difficoltà" soprattutto per i servizi legati alla fruizione del tempo libero. Tra i settori più colpiti, infatti, tempo libero (-92%), alberghi, bar e ristoranti (-66%) e abbigliamento (-55%).

Inflazione stabile a giugno: l'Ufficio studi di Confcommercio stima un aumento dello 0,1% in termini congiunturali e una diminuzione dello 0,2% nel confronto con lo stesso mese del 2019, confermando il dato di maggio.

Preoccupata l'analisi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli: "L'economia italiana, nonostante la fine del lockdown, fatica a riprendersi, a maggio i consumi sono calati del 30 per cento, le famiglie hanno meno reddito e molte imprese rischiano la chiusura. C'è pochissimo tempo, bisogna passare subito dagli annunci alla concretezza dei risultati. A partire dalla liquidità, che molte imprese non hanno ancora visto, fino ad un piano di rilancio dell'immagine dell'Italia nel mondo. Bene l'ipotesi del Governo di sostenere consumi e domanda interna attraverso misure di riduzione dell'Iva, sarebbe un segnale importante di fiducia che abbiamo sempre auspicato. Che non sia, però, una misura eccessivamente provvisoria".