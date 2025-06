Confcommercio, nel settore mancano 260mila lavoratori

Roma, 11 giugno 2025 – L'occupazione è “ai massimi”, ma “difficile reperire” manodopera qualificata nel terziario. È l'allarme di Confcommercio secondo cui nel 2025 commercio, ristorazione e alloggio non riusciranno a trovare circa 260mila lavoratori. Dato in crescita rispetto al 2024 (+4%). “Una vera e propria emergenza, perché rischia di frenare la crescita economica dei settori considerati e del Prodotto lordo dell'intero sistema italiano”, spiegano da Confcommercio. Tra le figure professionali più difficili da reperire commessi professionali, macellai, gastronomi, camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli, gelatai, camerieri, addetti alla pulizia e al riassetto delle camere.

Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli durante l’Assemblea Generale di Confcommercio

E’ questo uno dei nodi cruciali, insieme con la riduzione delle tasse e il rilancio dei consumi, del Report presentato dall’Ufficio studi di Piazza Belli in occasione dell’assemblea annuale, che celebra anche l’ottantesimo anniversario dalla fondazione. “Colmare la distanza tra domanda e offerta di lavoro non è solo urgente, è fondamentale per la crescita del Paese – avvisa nella sua relazione il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli – Servono politiche mirate per far crescere il tasso di occupazione dei giovani e delle donne”. E sottolinea: “È intollerabile lasciare in panchina la parte migliore e più innovativa della nostra forza lavoro”. “Sul versante del capitale umano – indica Sangalli –, rilanciamo l'esigenza di agire su quattro fondamentali assi d'intervento: demografia e politiche per la famiglia; cura delle competenze; valenza erga omnes della contrattazione collettiva realmente rappresentativa; programmazione di adeguati flussi di lavoratori immigrati”. Ma torniamo al Rapporto. L’incertezza globale è cresciuta bruscamente per effetto delle politiche commerciali annunciate dagli Stati Uniti, alimentando timori di rallentamento dell’economia mondiale. Ma, nonostante il clima globale, i fondamentali dell’economia italiana sono buoni, almeno nel breve periodo: redditi reali crescenti (anche grazie ai rinnovi contrattuali che ancora non hanno dispiegato del tutto i loro effetti): rispetto al 2023, +1,3% il reddito disponibile nel 2024, consumi +0,4%; mercato del lavoro ai massimi: a marzo-aprile 2025, gli occupati hanno toccato la cifra record di 24,2 milioni, oltre 2,1 milioni in più rispetto a gennaio 2021. Quasi 1,9 milioni (90% del totale) è la crescita nello stesso periodo dei dipendenti permanenti. Disoccupazione al minimo scesa da 2,5 milioni a 1,5 milioni; inflazione sotto controllo (in assenza di shock avversi): a maggio 0% congiunturale, 1,7% tendenziale; contributo positivo del ‘Sense of Italy’ (fascia alta del ‘Made in’, turismo, servizi di mercato): valore aggiunto e saldo della bilancia dei pagamenti crescono molto a ciclo mondiale alto, scendono poco a ciclo mondiale basso. In questo scenario, le previsioni dell’Ufficio Studi indicano una crescita del PIL pari a +0,8% nel 2025 e +0,9% nel 2026, in assenza di nuovi shock su dazi o energia. La propensione al consumo, nello specifico, resta principalmente condizionata da fattori di fiducia, nonostante molte condizioni oggettive risultino favorevoli. I consumi sono sostenuti in larga misura dai servizi, secondo un processo strutturale di terziarizzazione delle relazioni economiche. Tra gli elementi reali che frenano la potenziale crescita dei consumi vi è la perdita di potere d’acquisto, registrata tra il 2022 ed il 2023, dei risparmi accumulati, vale a dire la ricchezza finanziaria netta. Il recupero della ricchezza netta potrebbe sostenere i consumi nei prossimi mesi e consentirci di cogliere quello 0,8 del PIL che ad alcuni sembrerà ottimistico. Combinando la tenuta e i possibili effetti dei fondamentali economici con l’articolato e contraddittorio quadro che vede un calo della fiducia, ma una crescita delle dichiarazioni d’acquisto, sembra possibile ancora raggiungere l’obiettivo di crescita dei consumi reali pari all’1% nel 2025 e nel 2026. Nel giro dei prossimi 12 mesi dovremmo avvicinarci sensibilmente ai livelli massimi di consumo pro capite, in termini reali, del 2007. La crescita della spesa in serie storica lunga è sostenuta dai servizi. Più precisamente, aggregando le grandi funzioni di spesa emerge ormai che le famiglie desiderano meno oggetti e più soluzioni, competenze, tempo altrui, nell’ambito dell’arricchimento di benessere che deriva dalla fruizione del tempo libero o, meglio, liberato dalla routine, dagli affanni, dagli obblighi che la vita ci impone. Nel maggio scorso, però, il saldo ottimisti-pessimisti nella fiducia delle famiglie sulle prospettive a breve scende di oltre 5 punti rispetto a 12 mesi prima e di quasi 17 rispetto a 24 mesi prima. Sono numeri che destano preoccupazione, soprattutto se guardiamo in orizzonte lungo. Dall’indagine emergono indicazioni che evidenziano una contraddizione tra percezione e realtà. Innanzitutto tra le famiglie italiane prevalgono le preoccupazioni attuali legate alla salute (24,9%) – tema che ha a che fare con il deterioramento, reale o percepito, dei servizi sanitari - e alla sfera economica, con la paura di non disporre di adeguate risorse (23,9%). Questo secondo elemento rende ancora più centrale la questione del risparmio e del potere di acquisto di cui si dispone o, meglio, che si pensa, si percepisce di possedere. Passando dalle preoccupazioni alle speranze, per il futuro l’aspirazione più condivisa è riuscire a mantenere il tenore di vita (35,3%). A distanza tutto il resto, anche per le aspirazioni più nobili (es. tra i 18-34enni avere un figlio raccoglie poco più dell’11% dei consensi). Sempre dall’indagine Confcommercio-Censis, il conflitto tra disponibilità effettive e disponibilità percepite emerge anche nelle intenzioni d’acquisto a 12 mesi, generalmente tornate in prossimità del periodo pre-pandemico. Rispetto ad aprile 2024, sono tutte in crescita: ristrutturazione dell’abitazione +3,8 punti percentuali, autovetture +4,3 punti, mobili +5,6 punti, elettrodomestici addirittura +11,9 punti. Anche sulla base di queste autodichiarazioni prevediamo che l’auspicato rasserenamento dell’orizzonte interno e internazionale potrebbe consentire una crescita degli acquisti, con un ritorno della propensione al consumo a livelli storicamente già testati: cioè passare dal 90% attuale a qualche punto in più già nei prossimi mesi. Anche le intenzioni sulle vacanze estive sono in crescita, avvicinandosi anche in questo caso ai livelli pre-pandemici e confermando le precedenti suggestioni: il sì arriva al 37,7%, ancora distante dal 42% di un periodo di ripresa come il 2010, dopo due anni molto critici, ma comunque nettamente sopra il 26,2% rilevato un anno fa. Certamente questo è di buon auspicio per la spesa delle famiglie nel complesso, soprattutto perché crolla la percentuale degli indecisi. Poiché negli ultimi tre anni il turismo del nostro Paese ha avuto forti impulsi dall’estero associato a una buona tenuta degli italiani, possiamo confermare che ci sono buone possibilità di replicare i livelli di presenze turistiche record dello scorso anno o, addirittura, superarli. “Con una visione cautamente ottimistica, confermiamo, con rischi di revisione al ribasso, una crescita dello 0,8% per quest'anno e dello 0,9% per il prossimo. Dobbiamo chiederci cosa manca a questi numeri per essere più solidi», sottolinea il presidente Sangalli - Manca un più vigoroso contributo dei consumi delle famiglie. C'è una questione di fiducia. Pesa il quadro internazionale. Pesano 25 anni di crescita debole. Pesa il ricordo della fiammata inflazionistica a cavallo degli anni 2022 e 2023”.