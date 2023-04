Condominio minimo, cos'è e quali sono le regole da rispettare

Quando c'è un bene o un servizio comune a due o più parti si parla di condominio. Per condomino s'intende invece non la persona fisica, ma la parte, il centro di interesse. Così, se una persona è proprietaria di cinque immobili, in assemblea conta “uno”, ma pesa nel condominio per la sommatoria dei millesimi di tutti e cinque gli appartamenti. Cosa succede, però, se si vive in un condominio minimo? Valgono le stesse regole del condominio dove vivono centinaia di famiglie? A rispondere è l'avvocato Luca Santarelli, esperto in materia.

La corte di un condominio

Cos'è il condominio minimo?

“Quando un condominio è particolarmente piccolo, quindi costituito da poche unità immobiliari, gli operatori del diritto e la dottrina lo definiscono condominio minimo. La legge non dice quando il condominio è minimo. Prima della riforma, l'obbligo dell'amministratore scattava sopra i quattro condomini, quindi il condominio minimo si poteva intendere da due e fino a quattro condomini, ora da due fino a otto, visto che l'obbligo della nomina dopo la riforma è cambiato”.

Quali regole ci sono?

“Le stesse dei condominii. L'unica differenza è l'obbligo dell'amministratore, che nel condominio minimo non c'è, perché scatta quando i condomini sono nove. Quindi, anche nel condominio minimo, quando ad esempio si fanno i lavori, occorre una delibera, per le utenze serve il codice fiscale o comunque per ogni fornitore ci vuole un referente condominiale. Inoltre, anche nel condominio minimo va fatta la rendicontazione annuale e sussiste l'obbligo di manutenzione”.

Quindi non è vero che non serve il codice fiscale in un condominio minimo composto da due condòmini...

“Serve o comunque in alternativa è importante che per ogni fornitore ci sia un referente condominiale”.

Come si nomina il referente di un condominio minimo?

“Ci vuole un documento scritto. Il condominio minimo può fare le delibere come qualsiasi altro condominio, con la convocazione dell'assemblea, l'ordine del giorno e il verbale. Quindi anche per nominare il referente si può fare l'assemblea”.

Cosa succede se, per esempio quando si devono deliberare i lavori, non ci si trova d'accordo?

“Quando non c'è la possibilità di arrivare ad una delibera perché c'è una stagnazione, anche un solo condomino può rivolgersi al giudice che decide in luogo delle parti, come prevede l'articolo 1105 del codice civile. Si può dunque ricorrere prima alla mediazione e poi al tribunale, salvo che non sussista un'urgenza, in quel caso si può ricorrere direttamente al Giudice”.

