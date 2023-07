Condizionatore e i consumi nella bolletta della luce: 6 consigli per risparmiare

Roma, 19 luglio 2023 – In estate le alte temperature spingono sempre più persone a dotarsi dei condizionatori, ovvero di sistemi di refrigerio che consentono di rinfrescare l’aria all’interno di abitazioni, negozi ed uffici. Accendere il condizionatore, se da un lato offre un evidente conforto al corpo e alla mente, può comportare delle spiacevoli scoperte nella bolletta dell’elettricità. I consumi, infatti, risentono fortemente dell’accensione dei condizionatori e, di conseguenza, sale anche il costo che gli utenti dovranno sostenere per la corrente elettrica. Ci sono, tuttavia, una serie di consigli utili da poter mettere in pratica con i condizionatori che consentono di ottenere un risparmio in bolletta.

Condizionatori e risparmio in bolletta

Il primo modo per risparmiare accendendo i condizionatori è quello di impostare la temperatura corretta. A tal proposito si ricorda che ridurre eccessivamente i gradi del condizionatore porterà ad un consumo di corrente elettrica maggiore, motivo per cui è consigliabile impostarla a circa 8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna.

Raffreddare solo le stanze utilizzate

Un consiglio molto importante per risparmiare è quello di non cercare di rinfrescare tutti gli ambienti della casa indistintamente, ma soltanto quelli che vengono effettivamente frequentati.

Combinare più elementi

Oltre al classico condizionatore, può essere molto utile combinare il suo utilizzo ad altri dispositivi come un ventilatore da soffitto, che spargendo l’aria consente di rinfrescare prima l’interno ambiente, o le tende e persiane, che allontanano e proteggono dal calore esterno. Su quest'ultimo punto si ricorda che il calore del sole diretto su una casa può portare ad un aumento di 10-20° all’interno delle stanze colpite, mentre tende e persiane riducono fino al 77% l’aumento di calore dell’abitazione.

Scegliere il condizionatore adatto all’ambiente

Per evitare degli sprechi è necessario che il condizionatore installato sia consono all’ambiente nel quale viene installato, sia per dimensioni che per potenza. Un apparecchio troppo grande collocato in una stanza piccola porterà ad un refrigerio immediato, ma si assisterà ad un inutile innalzamento delle spese. Per lo stesso concetto, anche un condizionatore troppo piccolo in un ambiente grande potrebbe portare ad un eccessivo consumo rispetto a quello che si sarebbe potuto aver installandone uno più grande. Molto importante, oltre alla potenza, è anche la collocazione data al dispositivo: deve essere posto in una posizione tale da favorire la diffusione dell’aria fresca sfruttando anche le pareti presenti nell’abitazione. A tal proposito si consiglia di installare i condizionatori nelle aree di maggiore frequentazione della casa e, preferibilmente, all’ombra.

Prestare attenzione alla manutenzione del condizionatore

Viene da sé che un condizionatore vecchio e mal tenuto possa avere dei consumi maggiori rispetto a dispositivi nuovi e sui quali viene effettuata costantemente una manutenzione. Andranno dunque controllati i filtri e pulite tutte le parti che potrebbero ostruirsi con la polvere o i detriti.

Regolare l’utilizzo

Per risparmiare in bolletta è necessario accendere il condizionatore solo quando è realmente necessario e non cadere dunque nella tentazione di utilizzarlo anche quando le temperature non sono così proibitive. Anche quando si decide di accenderlo può essere molto conveniente decidere di impostare un timer che, al raggiungimento di una data temperatura, provvederà a spegnere il dispositivo. Si avrà in questo modo un ambiente fresco e si eviteranno gli sprechi.