Concorrenza, l’Ue castiga Google. L’ira di Trump: pronto a nuovi dazi

di Marco Principini

La Commissione europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell’Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie. Così, all’azienda è stato ordinato di porre fine alle pratiche di auto-preferenza e di attuare misure volte a eliminare i conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell’adtech. Immediata la replica, pubblicata in una nota da Lee-Anne Mulholland, Vicepresidente e Responsabile Globale degli Affari Regolamentari di Google. Sulla vicenda interviene nuovamente anche il presidente Usa, Donald Trump, che aveva già contestato duramente l’Europa per gli interventi volti a regolamentare il settore tecnologico. Anche in questo caso il presidente ha minacciato nuovi dazi: "Google ha anche pagato, in passato 13 miliardi di dollari in false richieste e addebiti per un totale di 16,5 miliardi di dollari. Quanto è folle? L’Unione Europea deve fermare questa pratica contro le aziende americane, immediatamente!". avverte sul suo social.

Della stessa opinione anche Google, che scrive: "La decisione della Commissione Europea sui nostri servizi di tecnologia pubblicitaria è errata e faremo ricorso. Si impone una sanzione ingiustificata e si richiedono modifiche che danneggeranno migliaia di aziende europee, rendendo più difficile per loro generare profitti. Non c’è nulla di anticoncorrenziale – prosegue – nel fornire servizi ad acquirenti e venditori di pubblicità, e ci sono più alternative ai nostri servizi che mai".

Secondo Google questo caso riguarda la sua attività pubblicitaria di terze parti e non gli annunci di ricerca. "Sebbene rappresenti una parte limitata della nostra attività – riferiscono da Google – questa tecnologia aiuta gli editori a generare profitti consentendo agli inserzionisti di pubblicare annunci sui loro siti web, app e video, favorendo a loro volta l’accesso a un’ampia gamma di contenuti online. L’indagine della Commissione Europea si basa su interpretazioni errate del settore della tecnologia pubblicitaria, fortemente competitivo e in rapida evoluzione. Questa sanzione ingiustificata – la conclusione – è solo un altro esempio dell’applicazione sproporzionata delle leggi da parte dell’Europa nei confronti delle aziende statunitensi".

Pugno duro dall’Europa, con la nota pubblicata dalla vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Teresa Ribera: "Google – scrive – deve ora proporre una soluzione seria per risolvere i suoi conflitti di interesse e, se non ci riuscirà, non esiteremo a imporre misure drastiche".