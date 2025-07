Concerti, teatri e musei vivono l’età dell’oro. Solo il cinema non si è ancora ripreso dalla botta del Covid

Nel settore del turismo, il biennio nero della pandemia non è stato solo archiviato, ma anche ampiamente superato. È questa la fotografia scattata dal 21° Rapporto Annuale di Federculture 2025, che sottolinea come è proprio il segmento culturale a trainare e consolidare la ripresa. Teatri, concerti, musei e siti archeologici si riempiono di nuovo, attirando addirittura più fruitori rispetto al periodo pre-Covid. La voglia di cultura è tornata - e forse non se n’era mai andata - soprattutto tra i giovani e i turisti stranieri, che guidano il rilancio. A restare ancora un passo indietro è solo il cinema, che fatica a riconquistare i livelli di affluenza del passato, nonostante qualche segnale positivo.

In particolare, nel 2024 i musei italiani hanno archiviato un anno da record con ben 60,8 miliardi di visitatori (+5,4% rispetto al 2023, 11% rispetto al 2019) e introiti lordi pari a 382 milioni di euro (+21,7% rispetto al 2023 e +57,6% rispetto al 2019).

Nella classifica dei maggiori attrattori colpisce il dato del Colosseo - già storicamente il sito più visitato d’Italia - che nel 2024 vede aumentare i propri visitatori del 20% sul 2023 e del 93,4% rispetto al 2019, praticamente un raddoppio. Meno ampia, ma comunque significativa, la crescita dei siti archeologici e monumenti che vedono aumentare i visitatori del +4,4% (+10,7% rispetto al 2019).

Infine, nonostante il cinema abbia messo a segno un rialzo dell’11,7% rispetto al 2023, non solo non riesce ancora a raggiungere i livelli pre-pandemici, ma registra una variazione negativa del 9% rispetto al 2019.

L’aumento dei flussi turistici è stimolato dalle presenze straniere che, in base ai dati Istat, nel 2024 hanno raggiunto quota 254 milioni, segnando un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Ma mentre i turisti provenienti dall’estero danno un’importante spinta all’economia italiana, l’aumento del loro numero non è privo di criticità.

Da un lato, ad esempio, non si può non constatare che la crescita degli affitti temporanei ha avuto un impatto positivo sulla capacità ricettiva italiana, ampliando la domanda e diversificando l’offerta. Dall’altro, le conseguenze sono state decisamente meno positive per le famiglie residenti, che ora devono affrontare canoni più alti e fanno sempre più fatica a trovare locazioni a lungo termine.